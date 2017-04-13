Marketleri'nin sahibi 'den tutuklandı!

AA

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Giriş Tarihi: 12.4.2017 19:04 Güncelleme Tarihi: 13.4.2017 01:49
Başgimpa Marketleri'nin sahibi FETÖ'den tutuklandı!

Başkentteki soruşturması kapsamında, gözaltına alınan Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı tutuklandı.

Başkentteki Fetullahçı Terör Örgütü () soruşturması kapsamında, gözaltına alınan Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Başdurak, Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Başdurak, talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan Başdurak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Başgimpa Marketleri'nin sahibi FETÖ'den tutuklandı!
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