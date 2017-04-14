Altan kardeşler ve Ilıcak’a dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen aralarında Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Emre Uslu, Osman Özsoy, Ekrem Dumanlı, Tuncay Opçin'in de bulunduğu 6'sı tutuklu 17 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Opçin, Emre Uslu, Ekrem Dumanlı, Osman Özsoy, Abdülkerim Balcı, Ali Çolak, Bülent Keneş, Faruk Kardıç, Mehmet Kamış, Şemseddin Efe'nin de olduğu 10 şüpheli firari durumda bulunuyor. Tutuklu şüpheliler arasında ise Ahmet ve Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül, Yakup Şimşek yer aldı.

ASKERİ İMAMLARLA EŞ ZAMANLI HAREKET ETTİLER

İddianamede Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç'un örgütün darbe girişiminin organize eden sivil yöneticilerden olduğu vurgulanırken, aralarında Ekrem Dumanlı, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak'ın da bulunduğu şüphelilerin medya organizasyonunu askeri organizasyonla eş zamanlı olarak yürüttüklerine dikkat çekildi. İddianamede örgütün medya ayağının terör örgütüyle süreklilik arz edecek biçimde ilişkilerinin niteliğinin sıradan fikir ve söylemlerde bulunmak olmayacağı değerlendirmesi yapılırken, örgütün amacı doğrultusunda gerçekleştirildiği ifade edildi.

DARBE ORTAMINI HAZIRLADILAR

İddianamede hiç bir demokratik düzende darbeyi çağrıştırıcı, övücü veya vatandaşların darbeye karşı koymaması yönündeki söylemlerin "ifade ve basın özgürlüğü" kavramlarıyla açıklanamayacağı vurgulandı. Terör örgütünün medya unsuru olan şüphelilerin örgütsel amaçlar doğrultusunda, toplumda kaos ortamının bulunduğuna ve darbe ortamının oluşturulmasına yönelik örgütsel amaçla hareket ettikleri belirtildi.

KAYA MATBAAYI TARAF'A SATTI

İddianamede Söğüt' kod isimli gizli tanık FETÖ'nün tetikçiliğini yapan Taraf Gazetesi ile FETÖ'nün organik bağını deşifre ettiği ifadesi de ye aldı. Taraf Gazetesi'nin 2009 yılında ekonomik sıkıntıya girdiğine dikkat çeken gizli tanık 'Söğüt', bu gelişmeden sonra örgütün medya imamı Alaaddin Kaya'nın sahibi olduğu İmaj firmasına ait matbaanın binasıyla birlikte Taraf Gazetesi'ne satıldığını söyledi.

2009'DAN SONRA YAKINLAŞTILAR

Kendisinin Akbıyık Yayıncılık'ta çalıştığını söyleyen gizli tanık 'Söğüt', bu firmanın sahibinin 17-25 Aralık 2013'e kadar Alaaddin Kaya olduğunu ifade etti. Kaya'nın 17-25'ten sonra şirketi devrettiğini aktaran 'Söğüt' bu tarihe kadar Kaya'nın sürekli yanında olduğunu belirtti. Alaattin Kaya ile Taraf Gazetesi'nin yakınlaşmasını 2009 yılının sonuna doğru olduğunu söyleyen gizli tanık 'Söğüt' bu ilişkinin nasıl somutlaştığını şu şekilde anlattı: "Taraf Gazetesi, Türkiye ve Star gazetelerine ait matbaalarda basılıyordu. Bu matbaaya aşırı borcu olduğundan dolayı Mürekkep Matbaacılık isimli firma kuruldu. Alaaddin Kaya'nın sahibi olduğu İmaj firmasına ait matbaa, binasıyla birlikte satın alınmıştır.

BAŞAR ARSLAN'LA GÖRÜŞÜRLERDİ

Devir bedelini 12 Milyon TL olarak duymuştum. Ancak paranın gerçek anlamda verilip verilmediğini bilmiyorum. Devir işleminden önce Taraf Gazetesinin sahibi Başar Arslan, Alaaddin Kaya'nın Küçükçekmece Sefaköy'de bulunan İmaj firmasının binasına sürekli olarak gelip gidiyordu. Sürekli yalnız görüşürlerdi. Bu satıştan sonra Alaaddin Kaya, gazete binasına giderek Başar Arslan, Ahmet Altan ve Mehmet Baransu ile sürekli görüşmeye başladı. 15 günde bir görüşürlerdi. Bu şekilde Aladdin Kaya ile Taraf Gazetesi ilişkisi somutlaşmış ve ciddi anlamda artmaya başlamıştır.

KAPALI ZARFLA DOSYA SERVİSİ

Alaaddin Kaya kendileriyle buluştuğu zamanlar buluşmadan en geç bir iki gün içerisinde Ak Parti hükümetini hedef alan yayınlar yapmaya başlıyordu. Bu buluşmalar 2009 yılının sonlarında başlayıp 17-25 Aralık'a kadar devam etmiştir. Kaya buluşmalara genellikle dosyalar ve kapalı zarflarla giderdi. Hükümeti hedef alan sansasyonel haberler hep bu buluşmalardan sonra gerçekleşirdi.

'BİRİNCİ SAYFADAN GÖRÜN'

2012 veya 2013 yıllarında Alaaddin Kaya'nın yanındayken Başar Arslan'ı bizzat arayıp ona bir haber göndereceğini ve bunu birinci sayfadan gösterişli bir şekilde yayımlamasını istediğine şahit oldum. Alaaddin Kaya cemaatin o dönemlerde kullandığı Kakao Talk ve Coco gibi haberleşme programlarını kullanır bunlar vasıtasıyla benle iletişime geçerdi. Bir keresinde Taraf Gazetesi'ne gidip kapalı bir zarfı alıp kendisine getirmem gerektiğini yazmıştı. Zarfta 100-150 sayfa İngilizce metin vardı. Taraf Gazetesi ekonomik sıkıntıya girmesinden sonra cemaatin kontrolü altına girmiştir. Bu süreçte 2009 yılında başlamıştır."