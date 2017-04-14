Referandum için özel bir ekip oluşturuldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, teyakkuz talimatı verdi.

16 Nisan hazırlıkları tamamlandı. Referandum günü elektrik kesintisi olmaması için özel takip merkezi kuruldu.

TEİAŞ Genel Müdürlüğü'nde kurulan merkezde sahadaki gelişmeler anlık olarak takip edilecek.

21 dağıtım bölgesi ve 10 adet yük tevzi işletme müdürlüğü ile canlı bağlantılar yapılacak.

O gün ekipler tam kadro sahada olacak. Dağıtım şirketleri, uzaktan izleme merkezleri ile trafolardaki olası arızalara anında müdahale edecek.

Referandum günü planlı kesinti olmayacak. Arıza bakım ve onarım ekiplerinin sayısı artırılacak. Sosyal medya aracılığı ile gelen ihbarlar da takip edilerek gerekli önlemleri alınacak.

Ayrıca güvenlik için de 21 bin kişilik ekip görevlendirildi. 3 bin 476 devriye, 9 bin 674 jandarma personeli ve 8 bin de emniyet genel müdürlüğü personeli elektrik şebekesinin korunması için sahada olacak.

Doğalgaz ve petrol boru hatlarında görevli özel güvenlik sayısı da artırılacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu da haberleşmede herhangi bir kesinti yaşanmaması için referandum koordinasyon merkezi oluşturdu.

Söz konusu merkez ile bağlantılı çalışmak üzere GSM şirketleri tarafından görevlendirilen koordinasyon ekipleri, 16 Nisan'da teyakkuz halinde olacak.

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Bakan Albayrak'tan referandum talimatı