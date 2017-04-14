’te sessiz sedasız terör temizliği!

M. FATİH GEDİMAN
M. FATİH GEDİMAN

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Giriş Tarihi: 14.4.2017 14:59 Güncelleme Tarihi: 14.4.2017 16:16
Cumhuriyet’te sessiz sedasız terör temizliği!

Türkiye’de son dönemin büyük saldırılarında terör örgütlerinin amaç ve çıkarlarına destek sağlamak, ilişkileri ve Türkiye’ye karşı birçok uluslararası saldırıya adı karışan Gazetesi’nde terör ile ilişki iddiaları inkar edilirken bir yandan sessiz sedasız terör sevici ve teröristi şirin gösterici içerikler temizlenmeye başladı. Gazetenin milyonların tepkisini çeken manşetini sitesinden kaldırdığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar.

, ve uluslararası saldırılarda Türkiye'nin karşısında tavır alan Gazetesi terörle ilişkileri olduğu iddialarını reddederken bir yandan sessiz sedasız çirkin manşet ve haber içeriklerini temizlemeye başladı.

PKK TEMİZLİĞİNE CEMİL BAYIK RÖPORTAJI İLE BAŞLADILAR

Sabah'ın araştırmaları Cumhuriyetin soruşturmalara konu olan delil niteliğindeki içeriklerin temizliğine Kandil'deki PKK elebaşı Cemil Bayık röportajından başladığını ortaya koydu.

SESSİZ SEDASIZ YAYINDAN KALDIRDILAR

Cumhuriyet haber koordinatörü Ayşe Yıldırım'ın Kandil'e giderek gerçekleştirdiği PKK elebaşı Cemil Bayık röportajı milyonların tepkisini çekmişti. "Teröristlerin yerlere izmarit bile atmayan" sevgi dolu yaratıklar gibi sunulduğu ve Bayık'ın ağzından "Demirtaş ölümü bile göze aldı" , "Hükümetin hedefi seçim sonrası savaş" başlıklarıyla verilen söz konusu röportaj Cumhuriyet'in sitesinden sessiz sedasız kaldırıldı.

HABERİN YERİNDE YELLER ESİYOR

Terörle ilgilerinin olmadığını söyleyen Cumhuriyet Gazetesi'nin söz konusu haberi yayınladığı link olan www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/290399/Demirtas_olumu_bile_goze_aldi.html adresine girmeye çalışınca haberin kaldırıldığı ve anasayfaya yönlendirildiği görülüyor.

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Cumhuriyet’te sessiz sedasız terör temizliği!
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