Cumhuriyet’te sessiz sedasız terör temizliği!

FETÖ, PKK ve uluslararası saldırılarda Türkiye'nin karşısında tavır alan Cumhuriyet Gazetesi terörle ilişkileri olduğu iddialarını reddederken bir yandan sessiz sedasız çirkin manşet ve haber içeriklerini temizlemeye başladı.

PKK TEMİZLİĞİNE CEMİL BAYIK RÖPORTAJI İLE BAŞLADILAR

Sabah'ın araştırmaları Cumhuriyetin soruşturmalara konu olan delil niteliğindeki içeriklerin temizliğine Kandil'deki PKK elebaşı Cemil Bayık röportajından başladığını ortaya koydu.

SESSİZ SEDASIZ YAYINDAN KALDIRDILAR

Cumhuriyet haber koordinatörü Ayşe Yıldırım'ın Kandil'e giderek gerçekleştirdiği PKK elebaşı Cemil Bayık röportajı milyonların tepkisini çekmişti. "Teröristlerin yerlere izmarit bile atmayan" sevgi dolu yaratıklar gibi sunulduğu ve Bayık'ın ağzından "Demirtaş ölümü bile göze aldı" , "Hükümetin hedefi seçim sonrası savaş" başlıklarıyla verilen söz konusu röportaj Cumhuriyet'in sitesinden sessiz sedasız kaldırıldı.

HABERİN YERİNDE YELLER ESİYOR

Terörle ilgilerinin olmadığını söyleyen Cumhuriyet Gazetesi'nin söz konusu haberi yayınladığı link olan www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/290399/Demirtas_olumu_bile_goze_aldi.html adresine girmeye çalışınca haberin kaldırıldığı ve anasayfaya yönlendirildiği görülüyor.