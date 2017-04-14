Gazilerden Kılıçdaroğlu’na ortak tepki

NEDEN YANIMIZDA DİRENMEDİN?

15 Temmuz gecesi güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Atatürk Havalimanı'nda (AHL) gazi olan Kadir Bolattürk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun havalimanından kaçışına, "Koskoca genel başkansın. O gece havalimanından neden kaçtın? Neden vatandaşın arasına karışmadın ve darbecilere direnmedin?" diyerek tepkisini gösterdi.



'NEREDE O SÖZLER'

AHL'de TAV firmasında çalışan özel güvenlik görevlisi Bolattürk, hain darbe girişiminin başladığı saatlerde mesaisini bitirmiş evine gidiyordu. Darbe girişimini haber alır almaz havalimanına geri döndü. Darbecilere karşı bölgeye gelen vatandaşlarla birlikte omuz omuza direniş gösterirken yüksekten düşünce bacağı kırıldı. Kadir Bolattürk, 15 Temmuz gecesi AHL'den kaçış görüntüleri ortaya çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'na da sert tepki gösterdi. SABAH'a konuşan Bolattürk "O karanlık gecede saat 22.30 ile 23.00 sıralarında havalimanının cuntacılar tarafından ele geçirildiğini" söyledi Bolattürk "Kemal Kılıçdaroğlu VIP bölümünden koşar adımlarla uzaklaşarak vatanına sahip çıkma direnişine katılmayı tercih etmedi. Tercih ettiği şey bir ülkenin ana muhalefet genel başkanına yakışmayan bir şekilde kaçmak oldu. 'Bir darbe olursa ilk ben o tankın üzerine çıkacağım' diyordu. Nerede kaldı o sözler? Neden kaçtın? Vatandaşın orada memleketi için can veriyordu. Sen de direnseydin" dedi.



'PLANLI KAÇMIŞ'

Darbecilerin havalimanının birçok yerini ele geçirmesinin ardından, vatandaşların canını hiçe sayarak havalimanının tüm bölümlerde direniş yaptığını söyleyen Bolattürk, "Darbeciler apronda bizlere ateş açarken kendisi bilinçli ve planlı bir şekilde kaçışını tamamlamış. Şimdi de 'kontrollü darbe' diyor. Sen önce kontrollü kaçışını açıkla. Bir telefonla tüm cuntacılar yolunu açtı. Herkesin yalanı bir gün ortaya çıkar" diye konuştu.