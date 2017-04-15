Sosyal medya provokatörüne tutuklama talebi!

16 Nisan günü gerçekleştirilecek referandum öncesinde sosyal medyadan paylaştığı mesajda 'Bunların karıları ve kızları ganimet olarak Evetçilere helaldir' mesajı ile tepki çeken Ömer Albayrak'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Ömer Albayrak, soruşturma savcısı Can Tuncay'a ifade verdi.

Şüpheli ifadesi ardından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçu kapsamında tutuklamaya sevk edildi. Şüphelinin sorgusu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde gerçekleştirilecek.