provokatörüne tutuklama talebi!

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN

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Giriş Tarihi: 15.4.2017 17:08 Güncelleme Tarihi: 15.4.2017 17:14
Sosyal medya provokatörüne tutuklama talebi!

'da gerçekleştirilecek olan öncesinde dan paylaştığı 'Bunların karıları ve kızları ganimet olarak Evetçi'lere helaldir'mesajı ile tepki çeken gözaltına alındı. Şüpheli tutuklanmak üzere nöbetçi hakimliğe sevk edildi

günü gerçekleştirilecek öncesinde dan paylaştığı mesajda 'Bunların karıları ve kızları ganimet olarak Evetçilere helaldir' mesajı ile tepki çeken 'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Ömer Albayrak, soruşturma savcısı 'a ifade verdi.

Şüpheli ifadesi ardından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçu kapsamında tutuklamaya sevk edildi. Şüphelinin sorgusu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde gerçekleştirilecek.

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Sosyal medya provokatörüne tutuklama talebi!
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