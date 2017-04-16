Başbakan Binali Yıldırım oyunu kullandı

Başbakan Binali Yıldırım'a ilgi büyük oldu. Başbakan oy kullanacağı okulun önünde alkışlarla karşılandı. Ardından başbakan oyunu kullanacağı sınıfa geçti ve oyunu kullandı.
İşte Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları;
- Güzel İzmir'de oyumuzu kullandık vatandaşlık hizmetimizi yaptık. Şimdi de işimize gücümüze bakacağız.
- Bugün Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımız huzur içinde kardeşlik içinde oylarını veriyorlar, sandıklar açılınca sonuçlar ortaya çıkacak.
- Çıkacak sonuç ne olursa olsun başımızın tacıdır. Milletimizin verdiği karar en güzel karardır.
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