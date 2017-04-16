belli oluyor! - 16 Nisan 2017 nda son durum

Giriş Tarihi: 16.4.2017 19:03 Güncelleme Tarihi: 16.4.2017 19:17
Referandum sonuçları belli oluyor! - 16 Nisan 2017 seçim sonuçlarında son durum

Türkiye genelinde tüm sandıkların kapanmasının ardından açıklanmaya başladı. Şu ana kadar sayılan oylara göre ''Evet'' önde gidiyor. Referandum sonuçlarını an be an sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte referandum sonuçlarında son durum...

Sabah saatlerinden itibaren milyonlarca seçmen sandık başına giderek oylarını kullandı. Sandıkların kapanması ile birlikte tarihi açıklanmaya başladı. İlk sonuçlara göre ''evet'' önde gidiyor. Aşağıda bulunan linke tıklayarak il il 2017 referandum sonuçlarını takip edebilirsiniz. İşte detaylar...

REFERANDUM SONUÇLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

İLK SONUÇLAR

EVET: 52,21

HAYIR: 47,79

OY VERME İŞLEMİ TAMAMLANMIŞTI

Referanduma saat 07:00'de başlayan doğu illerindeki oy verme işlemi saat 16.00, Batı illerde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Seçmenler, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te 07.00-16.00 arası sandık başına gitti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Referandum sonuçları belli oluyor! - 16 Nisan 2017 seçim sonuçlarında son durum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz