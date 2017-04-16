Referandum sonuçları belli oluyor! - 16 Nisan 2017 seçim sonuçlarında son durum

Sabah saatlerinden itibaren milyonlarca seçmen sandık başına giderek oylarını kullandı. Sandıkların kapanması ile birlikte tarihi referandum sonuçları açıklanmaya başladı. İlk sonuçlara göre ''evet'' önde gidiyor. Aşağıda bulunan linke tıklayarak il il 2017 referandum sonuçlarını takip edebilirsiniz. İşte detaylar...



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İLK SONUÇLAR

EVET: 52,21

HAYIR: 47,79

OY VERME İŞLEMİ TAMAMLANMIŞTI

Referanduma saat 07:00'de başlayan doğu illerindeki oy verme işlemi saat 16.00, Batı illerde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Seçmenler, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te 07.00-16.00 arası sandık başına gitti.