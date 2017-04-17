Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı halk oylamasının neticelenmesinin ardından Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin ile Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Enes El Abde tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Erdoğan'a tebriklerin devam ettiğini bildirirken, Pakistan Başbakanı Şerif'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebriklerini ilettiğini açıkladı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Hüseyin, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ve Macaristan Başbakanı Orban'ın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdikleri yazılı mesajlarla tebriklerini ilettikleri kaydedildi.

Liderlerin, 16 Nisan'daki halk oylamasının "evet"in zaferiyle sonuçlanmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladıkları, milletten onay alan anayasa değişikliğinin Türkiye için hayırlı olmasını diledikleri ifade edildi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı El Abde'nin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir tebrik telgrafı çektiği öğrenildi.