Cumhurbaşkanı Erdoğan: 200 yıllık sistem tartışması sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarının, ülke ve millet için hayırlı olmasını dileyerek, "Milletimiz bir kez daha gerçekten çok çok müstesna farklı bir olgunluk içerisinde sandık başına gitmiş, hür iradesiyle TBMM tarafından kabul edilen anayasa değişikliği konusundaki görüşünü ifade etmiştir. Resmi olmayan sonuçlar, yaklaşık 25 milyon 'evet' oyuyla ve 1 milyon 300 bin farkla anayasa değişikliğinin kabul edildiğini göstermektedir. Öncelikle oyunun rengi ne olursa olsun sandık başına giderek iradesine sahip çıkan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaklaşık 25 milyon evet oyu çıktı

Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında, halk oylaması sonuçlarını değerlendirdi.

Anayasa değişikliğiyle ilgili sonuçların değerlendirilmesine yönelik basın toplantısını ilk defa bu mekanda yapıldığını belirten Erdoğan, bu mekanın bir basın toplantısına ev sahipliği yaptığını ifade ederek, "Hayırlı uğurlu olsun diyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, televizyon ve radyoları başında kendisini dinleyen vatandaşları saygı ve sevgiyle selamladı.

'Sistem milletimizce kabul gördü!'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün yapılan anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarının, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Milletimiz bir kez daha gerçekten çok çok müstesna farklı bir olgunluk içerisinde sandık başına gitmiş, hür iradesiyle TBMM tarafından kabul edilen anayasa değişikliği konusundaki görüşünü ifade etmiştir. Resmi olmayan sonuçlar, yaklaşık 25 milyon 'evet' oyuyla ve 1 milyon 300 bin farkla anayasa değişikliğinin kabul edildiğini göstermektedir. Öncelikle oyunun rengi ne olursa olsun sandık başına giderek iradesine sahip çıkan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

'Gereksiz tartışmalara yer yok'

Türkiye'nin demokrasisine, milletin tercihlerine, sandığına sahip çıktığı sürece Allah'ın izniyle önlerine çıkan her türlü sorunu, sıkıntıyı, krizi aşabilecek güçte ve kabiliyette olduğunu vurgulayan Erdoğan, bunun son örneğini 15 Temmuz darbe girişiminde açık ve net olarak gördüklerini kaydetti.

- "Tarihimizin en önemli yönetim reformunu hayata geçiriyoruz"

Erdoğan, 16 Nisan halk oylamasının milletin geleceğine sahip çıktığının önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, şunları aktardı:

"Bugün Türkiye 200 yıllık kadim bir tartışma konusu olan yönetim sistemi konusunda tarihi bir karar vermiştir. Bu karar sıradan bir olay değildir. Çok ciddi bir yönetim sistemi üzerindeki değişim, dönüşüm kararının verildiği gündür bugün. Her zaman olduğu gibi bu halk oylamasında da mevcudu savunmak kolay, değişimi savunmak zor olmuştur. Hamdolsun bu zoru başardık ve milletimizin teveccühüyle tarihimizin en önemli yönetim reformunu hayata geçiriyoruz."

Anayasa değişikliğinin sadece 18 maddeden oluşmasına rağmen içeriği itibarıyla köklü bir değişim arz ettiğini vurgulayan Erdoğan, bu meselenin ülkenin gündeminde aslında uzun zamandır konuşulduğunu anlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemden bu yana sürekli medyanın kendisine sorduğu sorulardan bir tanesinin bu olduğunu, daha sonra birçok panellerde karşılaştığı sorulardan olduğunu dile getiren Erdoğan, Başbakan olduğu dönemde de yine bu soruyla her zaman karşı karşıya olduklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi ise yapılan kamuoyu araştırmalarının 2015 yılı başında başkanlık sistemine geçiş konusuna verilen desteğin yüzde 25-30'lar düzeyinde olduğunu gösterdiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burası özellikle çok büyük önem arz ediyor. İşte böyle böyle zor bir süreç sonunda bugün Türkiye 25 milyon 'evet' oyuyla kararını vermiştir. Halk oylaması boyunca 'evet' için çalışan, bu yönde kararlı bir duruş ve yoğun bir çaba gösteren AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye, STK'lar ve bütün kurumlara teşekkür ediyorum. Verilen tüm oylar, elbette önemlidir ama özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki oyların ayrıca önemi olduğunu da burada vurgulamak isterim. Partilerin halk oylamasındaki pozisyonlarını dikkate aldığımızda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki tüm illerde 10 ila 20 puanlık artışlar olduğunu görüyoruz. İnşallah bu sonuçlar, ülkemizin önünde yeni bir dönemin başladığının da müjdecisi olacaktır. Buradan ülkemizin tamamıyla birlikte bu bölgedeki vatandaşlarımıza tercihlerini ülkemizin birliğinden beraberliğinden kardeşlikten yana kullandıkları için hassaten şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu anayasa değişikliğinin farklı ve çok çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, "Türkiye tarihinde ilk defa tamamen TBMM'nin ve milletimizin iradesiyle böylesine önemli bir değişime milletimiz karar vermiştir. Geçmişte anayasalarımızın ve onunla biçimlenen yönetim sistemimizin belirlenmesi ya Kurtuluş Savaşımız ve sonrası gibi olağanüstü şartlarda veya darbe dönemlerinde olmuştur. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa tamamen sivil siyaset eliyle yönetim sistemimizi değiştiriyoruz. Bu bakımdan bu çok çok önemlidir." dedi.

Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında, halk oylaması sonuçlarını değerlendirdi.

Gerek halk oylaması sürecinde gerekse sandık başında tercihini "evet" yönünde ortaya koyan herkese, kendisine gösterdikleri güven ve teveccüh için teşekkür eden Erdoğan, iradenin "evet" yönünde çıkmasının, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin millet tarafından kabul gördüğünü ifade etmesi bakımından kendileri için ayrıca değerli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün oyumu kullanırken de ifade ettiğim gibi; bu anayasa değişikliği herhangi bir değişiklik değildir. Bu farklıdır ve bu çok çok anlamlıdır. Türkiye tarihinde ilk defa, tamamen TBMM'nin ve milletimizin iradesiyle böylesine önemli bir değişime milletimiz karar vermiştir. Geçmişte anayasalarımızın ve onunla biçimlenen yönetim sistemimizin belirlenmesi ya Kurtuluş Savaşımız ve sonrası gibi olağanüstü şartlarda veya darbe dönemlerinde olmuştur. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa tamamen sivil siyaset eliyle yönetim sistemimizi değiştiriyoruz. Bu bakımdan bu çok çok önemlidir. Bu değişim elbette anayasa değişikliğiyle gerçekleşiyor ama 16 Nisan, bugüne kadar yapılan anayasa değişikliklerinin çok ötesinde bir anlama sahiptir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte yürütme, yasama ve yargı erkleri arasındaki ilişkiler birbirlerinden tamamen ayrılmıştır. Bu üç organ kendi alanlarında yapacakları çalışmalarla aynı ortak hedefe yani tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet amacı doğrultusunda hizmet verecektir."

- "TÜM TÜRKİYE'NİN ZAFERİ"

Erdoğan, 16 Nisan'ın "evet" veya "hayır" diyen herkesin 80 milyon nüfusu, 81 vilayeti, 780 bin kilometrekare toprağıyla tüm Türkiye'nin zaferi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da bu zaferin önemli bir parçasıdır. Bu süreç içinde özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımızın ne çileler çektiğini hep birlikte yaşadık ve onlar demokrasi mücadelesini gurbette verdiler ama asla demokrasiden taviz vermeden bu mücadeleyi verdiler. Şimdi nihai neticeler açıklandığında verdikleri bu mücadelenin ne kadar verimli, ne kadar bereketli olduğunu da gördük, görüyoruz.

Halk oylaması sürecinde yaşanan tartışmalar geride kaldı. Ama önümüzde yepyeni bir dönem vardır. Bilindiği gibi anayasa değişikliğinin tüm maddeleri hemen yürürlüğe girmiyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili değişiklikler 3 Kasım 2019 tarihinde yapılması öngörülen seçimlerle birlikte yürürlüğe girecektir. Önümüzde bu tarihe kadar yapılması gereken pek çok iş var. Çünkü 3 Kasım 2019 tarihinde bu ülkenin yönetimine talip olacak herkesin milletimizin karşısına çok güçlü bir hazırlıkla çıkması gerekiyor."

- "GELECEĞİNE SAHİP ÇIKAN VATANDAŞLARIMA ŞÜKRANLARIMI BİLDİRİYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artık sadece sloganlarla, sadece belirli değerlerin istismarıyla bu ülkede cumhurbaşkanı seçilip yönetimi üstlenmenin mümkün olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Milletimizin gönlünü kazanmanın, özellikle bu tür bir tavrın yanında, geleceği için de söyleyecek sözünüz, hayata geçirecek projeniz veya projeleriniz, projelendirilmiş yatırımlarınız olmak zorundadır. Başka türlü cumhurbaşkanlığı seçimlerinde neticeye ulaşmak mümkün değildir. Ülkemizin yönetimine talip olmak isteyen herkes için hazırlık yapmak üzere 2019 yılına kadar önemli bir zaman vardır. Bakınız, bugüne kadar 7, biliyorsunuz, halk oylaması bizim ülkemiz geçirmiştir. Bu 8. halk oylamasıydı. Bütün bu halk oylamalarını şöyle bir masaya yatırıp, ne getirmiştir ne götürmüştür diye baktığımızda bu halk oylamasının bu referandumun çok çok anlamlı olduğunu göreceksiniz. Çünkü bu, gerçekten Türkiye'nin geleceğine, istikbaline hem inşa hem ihya adımı olarak büyük önem arz etmektedir. Yarından itibaren ülkemizi gereksiz tartışmalarla yormak yerine herkesin bu hedefe odaklanmasında fayda görüyoruz. Aynı şekilde diğer ülkelerin ve kurumların da milletimizin kararına saygı duymalarını istiyoruz. Özellikle müttefik olarak kabul ettiğimiz devletlerin, ülkemizle ilişkilerini terörle mücadelemiz başta olmak üzere hassasiyetlerimize uygun şekilde geliştirme yönünde çaba göstermelerini bekliyoruz."

Erdoğan sözlerini, "Bir kez daha halk oylaması sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yine özellikle başta Yüksek Seçim Kurulu olmak üzere, bunun yanında tüm sandıklarda görev alan vatandaşlarıma, memur olur siyasi partilerin temsilcileri olur çok çok teşekkür ediyorum. Sandığa giderek demokrasiye, iradesine, geleceğine sahip çıkan tüm vatandaşlarıma kalbi şükranlarımı bildiriyorum. İlginiz ve iştirakiniz için de sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla." diyerek tamamladı.