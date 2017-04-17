Gurbetçi oyları Avrupa'yı çıldırttı

Avrupa'daki sandıklarda en çok Evet oyunun geldiği ülkelerin başında, %74,98 ile Belçika geliyor. FETÖ ve PKK'nın "adeta Avrupa'daki merkezi" olmakla suçlanan ülkede referandum oylaması sürecince, PKK yandaşları araç yakma ve bıçaklı saldırılarla terör estirmişlerdi.

Belçika: Derhal çifte vatandaşlık son bulsun

Referandum sonrası, Belçika federal hükümetinin üç iktidar ortağı partisi de çifte vatandaşlığın iptali için çağrıda bulundu. Hristiyan Demokrat Parti'li (CD&V) Kamu Hizmetleri Devlet Bakanı Hendrik Bogaert, "Hemen çifte vatandaşlığa son verin. Bu kabul edilemez" açıklamasında bulundu. Diğer hükümet ortaklarından Yeni Flaman İttifakı (N-VA) Başkanı Bart De Wever ise "çifte vatandaşlığa son verecek partiler üstü bir tartışma" başlatma çağrısında bulundu. "CD&V ve Flaman Liberal Demokrat Parti'nin de (Open-VLD) destek vermesinden memnuniyet duyuyorum."

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders siyasileri sükunete çağırıp, Fransız vatandaşı olan bir çok Belçika'lının olduğunu belirtip, çifte vatandaşlık konusunun Türkiye'de referandum sonucuna bakılarak tartışılmaması gerektiğini söyledi.

Hollanda: Evet verenler Türkiye'ye dönsün

Belçika'dan sonra %70 oranla anayasa değişikliğine en çok destek verilen Hollanda'da, son seçimlerde ikinci çıkan ırkçı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, Evet oyu verenlere Türkiye'ye dönme çağrısında bulundu. Türkiye karşıtı haberleriyle Hollanda'lı Türklerin tepkisini çeken De Telegraaf gazetesinin referandum haberine atıfta bulunan Wilders, "O zaman Türkiye'ye dönün! Türk diktatörlüğünü Hollanda demokrasisine tercih ediyorsanız, güle güle.

Wilders, Rotterdam Başkonsolosluğu'na girişi Hollanda polisi tarafından engellenen Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik de şu açıklamayı yapmıştı: "Git ve asla geri dönme, lütfen Hollanda'daki tüm Türk hayranlarınızı da yanına al. Güle güle"