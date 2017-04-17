İşte Silivri Cezaevi'nden çıkan sonuç

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında kullanılan ve geçerli sayılan 7 bin 500 oydan 5 bin 837'si "hayır", bin 663'ü "evet" olarak kullanıldı.

FETÖ dava ve soruşturmaları kapsamında tutuklananların yoğun olarak bulunduğu Silivri Cezaevindeki sandıkların tamamı açıldı ve oylar sayıldı. Sandık sonuç tutanakları Silivri Adliyesindeki İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilirken, resmi olmayan sonuçlara göre cezaevinde kayıtlı 7 bin 815 kayıtlı seçmenden 7 bin 600'ü, 32 sandıkta oy kullandı.

Oylardan 100'ü geçersiz sayılırken, geçerli 7 bin 500 oydan 5 bin 837'si "hayır", bin 663'ü ise "evet" çıktı.

Buna göre, cezaevindeki tutuklulardan yüzde 77,83'ü "hayır", yüzde 22,17'si ise "evet"ten yana tercihini kullandı.



