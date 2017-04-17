YSK Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt

Güven, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "YSK'nın maçın ortasında kuralları değiştirdiği" söylemine ilişkin "Maç oynanırken kural değiştirmedik. Bu sadece bizim şu andaki YSK'nın aldığı karar değil.

'Evet' mührü iradeyi yansıtıyor

Bundan önceki kurulların da aynı şekilde vatandaşın anayasal seçim hakkını engelleyecek şekilde sandık kurulu başkan ve üyelerinin yapmış oldukları hata nedeniyle bizim seçmenimizin anayasal oy verme hakkını engellememe yönünde karar almıştır." dedi.

'Mühürsüz zarf kararı ilk değil'

'En az 5 seçimde aynı karar alındı'