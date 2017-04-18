Yıldırım, Liu'yu kabul etti!

AA

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Giriş Tarihi: 18.4.2017 19:52 Güncelleme Tarihi: 18.4.2017 19:52
Başbakan Yıldırım, Liu'yu kabul etti!

Yıldırım, Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Liu'yu kabul etti. Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde kültür, eğitim, bilim ve teknoloji'de işbirliği üzerinde duruldu.

, Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı 'u kabul etti.

Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü. Kabulde, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş de yer aldı.

Kültür, eğitim, bilim ve teknoloji'de işbirliği üzerinde duruldu

Başbakan Yıldırım'ın, Liu Yandong'u kabulünde, kültür, eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında iki ülke ve halkları arasındaki ilişkilerin daha da yoğunlaştırılması üzerinde duruldu.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Yıldırım'ın, Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Liu'yu kabulüne ilişkin bilgi verildi.

Buna göre kültür, eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında iki ülke ve halkları arasında temas ve ilişkilerin daha da yoğunlaştırılması üzerinde durulan kabulde, Türkiye'nin, ikili ilişkilerin her alanda ilerletilmesi iradesi dile getirildi.

Çin Halk Cumhuriyet Başbakan Yardımcısı Liu da görev alanına giren konularda, ikili iş birliğinin geliştirilmesi konusunda çalışmaların artarak devam etmesini arzu ettiklerini belirtti.

Liu, Başbakan Yıldırım'ı, 16 Nisan'da gerçekleştirilen anayasa değişikliği halk oylaması dolayısıyla tebrik etti.

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Başbakan Yıldırım, Liu'yu kabul etti!
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