Haşmet Babaoğlu: Saçmalık bu!

Saçmalık bu!

Garip bir savunma reaksiyonu...

Oysa bilmeyen mi var?

Demokrasiyi, sandığı, seçimi, referandumu biliyorsan, bir oy fark bile yeterlidir.

Pazar gecesi Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmiş, yeni anayasa millet tarafından kabul edilmiştir. Nokta!

Peki arkadaşlarımız neden apaçık olan şeyi hala açıklamaya çalışıyor?

Neden "evet"çiler hala savunma konumunda?

Çünkü kendilerini baskı altında hissediyorlar.

Gerçek şu ki...

Muhalefet algı yönetiminin direksiyonunu hiç elinden bırakmadı.

Zorbalar, dünyada sadece kendileri varmış gibi yaşamayı istiyorlar.

Totaliterler ama "evet"çileri totaliter göstermekte mahirler.

Kabul etmeliyiz; muazzam bir duygusal/medyatik/kültürel baskı tecrübesine sahipler.

Upuzun bir sınıfsal birikim bu, hiç yabana atılmamalı...

Hiçbir zaman geçekten demokratik olmadılar. Oy haklarını tanka topa karşı bir kez bilesavunmadılar ama her seçimde sandıkta hır çıkartıp bunu "demokrasi kavgası" gibi yutturmayı başarıyorlar

***

Fakat artık yeter! Bu saçmalığı durduralım.

Son on beş yıl boyunca sandıkta defalarca yenilenler yine yenilmişlerdir.

Türkiye milletin iradesine uyarak yeni bir siyasi aşamaya, yeni bir yönetim modeline geçmiştir.

Tartışmasız, apaçık, yalın gerçek budur.

Vatana, millete hayırlı olsun!

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