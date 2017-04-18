Hayır cephesinden provokasyon

İstanbul Adalet Sarayındaki İl Seçim Kuruluna gelen grup, "Hayır daha bitmedi, bu daha başlangıç", "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" şeklinde sloganlar attı. İzmir Marşı söyleyen gruptakiler, 16 Nisan halkoylamasında mühürsüz zarf ve pusulalarla verilen oyların iptal edilmesini istedi. Kendi bastıkları ve "Hayır" tarafı mühürlü oy pusulalarını getiren grup, seçim kurulunun bu oyları da kabul etmesini istedi. Grup adına İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu basın açıklaması açıklama yaptı. Seçim kuruluna hakaret eden ve sloganlar atan grup, güvenlik güçlerince uyarıldı. Gruptaki bazı avukatlar ise slogan atmayı bırakıp mesai bitene kadar dilekçelerini il seçim kuruluna vermeleri gerektiğini söyledi. Kurula verilen itiraz dilekçelerinde, halk oylamasının iptal edilerek yenilenmesi istendi.

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