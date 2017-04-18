Hayır cephesinden provokasyon

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 18.4.2017 17:29 Güncelleme Tarihi: 18.4.2017 17:54
Hayır cephesinden provokasyon

Cumhurbaşkanlığı sistemini getiren halkoylamasında 'Evet' çıkmasını kabullenemeyen 'Hayır' cephesi, bu kez il seçim kurulunda olay çıkardı. İtiraz dilekçesi vermek için geldiklerini söyleyen grup, sloganlar atıp seçim kuruluna hakaret etti.

İstanbul Adalet Sarayındaki İl Seçim Kuruluna gelen grup, "Hayır daha bitmedi, bu daha başlangıç", "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" şeklinde sloganlar attı. İzmir Marşı söyleyen gruptakiler, 16 Nisan halkoylamasında mühürsüz zarf ve pusulalarla verilen oyların iptal edilmesini istedi. Kendi bastıkları ve "Hayır" tarafı mühürlü oy pusulalarını getiren grup, seçim kurulunun bu oyları da kabul etmesini istedi. Grup adına İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu basın açıklaması açıklama yaptı. Seçim kuruluna hakaret eden ve sloganlar atan grup, güvenlik güçlerince uyarıldı. Gruptaki bazı avukatlar ise slogan atmayı bırakıp mesai bitene kadar dilekçelerini il seçim kuruluna vermeleri gerektiğini söyledi. Kurula verilen itiraz dilekçelerinde, halk oylamasının iptal edilerek yenilenmesi istendi.

İstanbul Adliyesinde seçim sonuçlarına itiraz gerginliği

ARKADAŞINA GÖNDER
Hayır cephesinden provokasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz