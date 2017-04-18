‘Referandumun kaderini, Kürt seçmen belirledi’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın pazar gecesi, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki oy artışı nedeniyle özel olarak teşekkür ettiği Hür Dava Partisi (HÜDA PAR
) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu
, SABAH'a konuştu. Referandumunun kaderini Kürt seçmenin belirlediğini ifade eden Yapıcıoğlu, "Kürt seçmenler, 7 Haziran'da hatta 1 Kasım'da oy verdiği partilerin istediği doğrultuda oy kullanmış olsaydı, bugün sevinenler üzülmüş olacak, yas tutanlar ise bayram ediyor olacaktı" dedi.
'HEP BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ'
Yapıcıoğlu şöyle devam etti: "Ortaya çıkan sonucun memleketimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 'Evet' oyu verenlerle 'hayır' diyenler birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Ortaya çıkan iradeye herkesin saygı duyması gerekir. HÜDA PAR olarak memleketin farklı bölgelerine gittik. Sokakları dolaştık, salon toplantıları yaptık, milletimizin kafasına takılan konularda fikirlerimizi paylaştık. Teşekkür beklentimiz yoktu. Milletin menfaatine, ümmetin maslahatına olduğuna inandığımız sonucun çıkması için çaba sarf ettik. Sayın Cumhurbaşkanı'nın teşekkürünü kendisinin kadirşinaslığı olarak gördük." Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, bölgede PKK'nın tehditleri altında çalışan HÜDA PAR'a özellikle teşekkür etmişti.