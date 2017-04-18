Rodos'a kaçarken yakalandılar ikisi tutuklandı gerisi serbest!

İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya hazırlanırken yakalanan 7 şüpheliden Mustafa A. (57), Levent Ç. (40), Selahattin Ş. (29) ve Meryem Ç. (40), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Mustafa A. ve Meryem Ç. tutuklandı. Selahattin Ş. ile Levent Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, kaçak geçişi organize eden İranlı Hadi M. (36) ve Hasan K. (41) ile şüphelilerin konakladığı apartın işletmecisi Bülent Ş. (29) de emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. İranlı Hadi M. ve Hasan K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bülent Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

NASIL YAKALANDILAR?

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 7 zanlı, 12 Nisan'da İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Rodos'a kaçmaya hazırlanırken yakalanmıştı.

Gözaltına alınan zanlılardan Aziz T. Sinop Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine, Zekeriya K. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine 13 Nisan'da teslim edilmiş, Filiz Ö. ise Marmaris Adliyesinde SEGBİS aracılığıyla ifade vermiş ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanarak Muğla Cezaevine gönderilmişti.