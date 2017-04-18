Tunceli'de düşen helikopterin enkazına ulaşıldı ve acı haber geldi

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nden havalandıktan 10 dakika sonra telsiz bağlantısı kesilen Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi polis helikopterinin, bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle düştüğü belirtildi.

ACI HABER GELDİ: 12 ŞEHİT

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düşen polis helikopterinin enkazına ulaşıldığı, içerisindeki 12 kişinin şehit olduğu bildirildi.

Ekipler enkaza 1 saat mesafede

'MÜRETTEBAT 112'Yİ ARADI' İDDİASI DOĞRU DEĞİL

Kazadan bir süre sonra mürettebattan bir kişi 112'yi arayıp, "7 yaralımız var" diyerek yardım istediği iddia edilmişti. Ancak Tunceli Valilik yetkilileri, helikopter kazasıyla ilgili bölgedeki bir karakoldan "7 yaralı var" diye teyid edilmemiş bir bilginin 112'ye aktarıldığını, basınla paylaşılan bu bilginin, yapılan araştırma sonucu doğru olmadığını söyledi.

Tunceli'de irtibat kesilen helikopterle ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ederken Tunceli Valiliği yetkilileri 112'ye açılan telefonun helikopter mürettebatı veya yolculardan değil, bölgedeki bir karakoldan geldiğini belirttiler. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü bölgedeki bir karakoldan 112'nin aranarak yaralılar olduğu bilgisi verildiğini, ancak bu bilginin teyit edilmeden basınla paylaşıldığını, ancak kendilerinin de bu bilgiyi teyit edemediğini söylediler

EN YAKIN KARAKOLDAN BÖLGEYE 2 TİM ÇIKARILDI

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nden içerisinde 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 müretebat olduğu halde saat 11.40'ta kalktıktan 10 dakika sonra bağlantı kesilen ve düştüğü belirtilen helikopterin bulunduğu bölgeye en yakın olan Kocatepe Jandarma Karakolu'ndan 2 timin bölgeye sek edildiği belirtildi.

Diyarbakır'dan kalkan helikopterde mürettebat olarak 1 sözleşmeli pilot, 1 komiser pilot ve 1 teknisyenin bulunduğu öğrenildi.

ERZURUM VE ERZİNCAN'DAN TAKVİYE

Polis helikopterin bulunması için Erzurum ve Erzincan AFAD'dan kurtarma ekibi gönderildi. Erzurum AFAD'tan profesyonel dağcı eğitimi alan 6 kişilik ekip gönderildi. Erzurum AFAD Müdürü Selahattin Karslı, "Erzurum'dan AFAD'a bağlı 6 profesyonel dağcı, Tunceli'nin Pülümür İlçesi'ndeki polis helikopteriyle irtibatın kesildiği bölgeye gönderildi. Ekibimiz bölgeye ulaşmak üzere" dedi.

Yine arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmak üzere Erzincan'dan da 11 kişilik ekip Tunceli'ye hareket etti.

Bölgede yolların kardan ve heyelan nedeniyle kapalı olmasından dolayı arama kurtarma ekiplerinin bölgeye gitmede sıkıntı çekmesi nedeniyle çok sayıda iş manikenisinin de bölgeye sevk edildiği öğrenildi.