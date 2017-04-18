Yeni dönem başlıyor

16 Nisan referandumu ile Türk halkı "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi"ne vize verdi ve yeni bir dönem başladı. 18 maddelik paket içinde üç önemli düzenleme, YSK'nın kesin sonuçları açıklayıp sonuçların Resmi Gazete'de yayımlanması ile yürürlüğe girecek. Ancak sistemin işlemesine ilişkin düzenlemeleri 3 Kasım 2019 yılında yapılacak seçimlerden sonra uygulanacak. Örneğin, Başbakanlık makamı 2019'a kadar kalacak. Bu süreçte bakan atamaları da şu andaki şekli ile devam edecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan isterse hemen AK Partiye üye ya da genel başkan olabilecek. Bu düzenlemeler şöyle:



YARGI VE HSK'DA YENİ DÖNEM

Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkeme kurulamayacak. Böylece askeri ve sivil yargı ayrımı ortadan kalkıp yargı tamamen sivilleşmiş olacak. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ismi Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) olarak değiştirilecek. Kurul'un 22 olan üye sayısı 13'e inecek. Değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonraki 30 gün içinde HSK'nın yeni üyeleri seçilmiş 40'ıncı günde de görevlerine başlamış olacaklar. Kurul'un Adalet Bakanı ve Adalet Müsteşarı dışındaki 4 üyesi Cumhurbaşkanı atayacak. 7 üye ise TBMM'den seçilecek. HSK'ya girmek isteyen Yargıtay, Danıştay üyeleri ile hukukçu öğretim üyeleri ve avukatlar, seçim ilanından itibaren 5 gün içinde Meclis Başkanlığına başvuracaklar.



İÇTÜZÜK VE UYUM YASALARI

TBMM yeni sisteme göre İçtüzük'ünü 6 ay içinde yenileyecek. Aynı zamanda yeni sistem 2019'da yürürlüğe girecek olsa da TBMM'nin çıkarması gereken uyum yasaları için de 6 aylık bir süre bulunuyor. TBMM'nin yaz aylarında da çalışıp bu önemli düzenlemeleri yapması bekleniyor.



ADALET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü, öncelikle Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu başta olmak üzere 7 kanunda yer alan 144 maddede değişiklik yapılması için çalışmalara başladı. Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanı seçilenin partisi ile ilişiğinin kesileceğine ilişkin düzenlemeye uyum için Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nun 4. maddesinin son fıkrasında bulunan "Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer" hükmü kanundan çıkartılacak.