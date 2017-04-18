Yine çamura yattı

Bir seçim klasiği haline gelen CHP itirazları bu referandumda da devam ediyor. 2014 yerel seçimlerinde yaşanan elektrik kesintisini, sonuçları manipüle etmek için kullanan CHP, 2015 Kasım ayında gerçekleşen genel seçimde de oyların dışarıda mühürlenip sandığa atıldığını iddia etmişti. CHP, 16 Nisan referandumunda aldığı yenilgi sonrasında da benzer tutumunu sürdürdü.(CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa): "Bu oran (yüzde 51.4 oy) usulsüz olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'ni rejimini değiştirme kabiliyeti olan bir oran değildir. Rejim değişikliği meşru değildir.(CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan) Meşruiyet tartışmasını sona erdirecek ve milleti hukuk ekseninde rahatlatacak tek bir karar vardır, seçimin YSK tarafından iptal edilmesidir.Yüzde 51 ile rejim değişikliği yapmanın bir meşruiyeti yokturBu şartlar altında Başkanlık sistemi ölü doğmuştur, meşruiyeti yoktur.: Çareyi "evet" oyu veren seçmenlere hakarette buldu. Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Her türlü zorbalığa rağmen, bu ülkenin yarısı cesur ve namuslu ya!.." diyerek, "evet" oyu verenleri "namussuz ve korkak" ilan etmiş oldu.