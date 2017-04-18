Yine ihanet manşetleri

Cumhuriyet, Sözcü, Yurt ve Aydınlık gibi bazı medya organları referandum zaferine gölge düşürmek için algı operasyonu başlattı. Cumhuriyet: Sandığa gölge düştü, Sözcü: Vicdanınız rahat mı?, Evrensel: Sandıkta iktidar gölgesi, Birgün: YSK seçime şaibe düşürdü ve Aydınlık: Mühürsüz anayasa manşetlerini attı. Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarından 6 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Feyzi İşbaşaran bu kez sosyal medya hesabından "Silahlı mücadeleye hazır olun" mesajı yayımladı.