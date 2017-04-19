16 provokatörü gözaltında

Giriş Tarihi: 19.4.2017 19:12 Güncelleme Tarihi: 19.4.2017 19:25
16 sosyal medya provokatörü gözaltında

16 Nisan günü gerçekleştirilen da "" kararı çıkması ardından ve çeşitli iletişim kanalları ile vatandaşları sokağa dökmek isteyen 16 provokatör gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler sabaha karşı adreslerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Şüphelilerin kışkırtıcı mesajlarla "Hayır" oyu veren vatandaşları sokağa döküp ülkede kaos çıkartmak amacını güttükleri öğrenildi. Şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki "nde sorguya alındı. Şüphelilerin olaylarına benzer olaylar çıkartmaya çalıştıkları, yalan haber ve paylaşımlarla kitleler ile grupları yanlış yönlendirdikleri belirtildi.

Güray AYDEMİR

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16 sosyal medya provokatörü gözaltında
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