16 sosyal medya provokatörü gözaltında

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler sabaha karşı adreslerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Şüphelilerin kışkırtıcı mesajlarla "Hayır" oyu veren vatandaşları sokağa döküp ülkede kaos çıkartmak amacını güttükleri öğrenildi. Şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü"nde sorguya alındı. Şüphelilerin Gezi Parkı olaylarına benzer olaylar çıkartmaya çalıştıkları, yalan haber ve paylaşımlarla kitleler ile grupları yanlış yönlendirdikleri belirtildi.

Güray AYDEMİR