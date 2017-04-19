Mahruki hakkında şok iddia!

Giriş Tarihi: 19.4.2017 18:18Güncelleme Tarihi: 19.4.2017 19:09
16 Nisan referandumunun sonuçlarını hazmedemeyerek sosyal medya üzerinden halkı ayaklanmaya çağıran Akut Başkanı Nasuh Mahruki hakkında çarpıcı iddia. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Koordinatörü Orhan Karakurt twitter hesabından Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Yurt dışında kurulan paravan şirketle 10 milyon TL paranın zimmete geçirildiğini iddia etti. Cumhurbaşkanı’na hakaret iddiasıyla yargılanan Mahruki’nin bu iddialara nasıl cevap vereceği merak ediliyor.
İŞTE ORHAN KARAKURT'UN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN NASUH MAHRUKİ HAKKINDA PAYLAŞTIĞI ŞOK İDDİALAR!