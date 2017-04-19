Başkanı itirazları değerlendireceklerini açıkladı

AA

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Giriş Tarihi: 19.4.2017 09:45 Güncelleme Tarihi: 19.4.2017 10:59
YSK Başkanı itirazları değerlendireceklerini açıkladı

Başkanı Güven, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin itirazları bugün öğleden önce değerlendireceklerini açıkladı.

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YSK Başkanı itirazları değerlendireceklerini açıkladı
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