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Yunan ordusuna ait helikopter radardan kayboldu
Yunan ordusu
na ait
helikopter
radardan kayboldu
Giriş Tarihi: 19.4.2017
10:47
Güncelleme Tarihi: 19.4.2017
10:54
Yunanistan ordusuna ait
helikopter
in radar bağlantısının kesildiği öğrenildi.
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Yunan ordusuna ait helikopter radardan kayboldu
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