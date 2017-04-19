na ait radardan kayboldu

Giriş Tarihi: 19.4.2017 10:47 Güncelleme Tarihi: 19.4.2017 10:54
Yunan ordusuna ait helikopter radardan kayboldu

Yunanistan ordusuna ait in radar bağlantısının kesildiği öğrenildi.

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Yunan ordusuna ait helikopter radardan kayboldu
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