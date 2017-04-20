Bugün seçim yapılsa AK Parti'nin oyu

Halk oylaması ile siyasi sonuçları birbirinden ayırt etmek lazım bugün bir seçim olsa partilerin oyu şu şekilde; AK Parti yüzde 50-51 bandında, CHP bir kader olarak yüzde 25'lerde, MHP yüzde 10-11 bandında, HDP' de yüzde 8-9 bandında.

Aslında dolayısı ile bu referandumda verilen oylar seçim sonuçlarını değiştirmiyor ki en azından AK Parti'den yüzde 5 civarında bir "Hayır" oyu verildiğini gördük. Seçim sonrası araştırmalarda bu daha iyi ortaya çıkar. Sadece biraz şu nedenle cesaretlenmiş olabilirler, MHP'nin muhalefet eden kanadı biraz gözünü karartmış bir şekilde genel merkez hilafına bir tutum sergiliyor. Muhtemelen Devlet Bahçeli ve MHP Genel Merkezinin beklediği bu grubun gidip Emine Ülker Tarhan gibi bir parti kurmasına yöneliktir. MHP pozisyonunu güçlendirdikten sonra muhtemelen cephe diye bir şey kalmayacak.



Referanduma verilen oylar siyasi partilerin oylarını değiştirmiyor. HDP oyunu yüzde 15'e çıkarmadı CHP'de oyunu yüzde 30'a çıkarmadı.



Bugün seçim olsa