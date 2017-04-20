CHP yine çark etti: Meclisten çekilemediler!

"TANIMIYORUZ. MECLİSTEN ÇEKİLİRİZ"

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, 16 Nisan referandum sonucunu tanımadıklarını söyledi; ''Bunun için demokratik tüm haklarımızı kullanacağımızdan şüpheniz olmasın. Her türlü deyince, Meclis'ten çekilmek de çalışmaya devam etmek de buna girer'' dedi. Böke'nin, açıklamasının ardından bir açıklama da CHP Grup Başkanvekili Levent Gök'ten geldi.

"MECLİSTEN ÇEKİLMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Böke'nin açıklamasının üzerinden henüz saatler geçmişti ki Levent Gök, partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nda 'sine-i millet' ismi altında meclisten çekilmenin tartışıldığını ancak doğru olmayacağına karar verdiklerini açıkladı.