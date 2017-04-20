yine etti: ten çekilemediler!

Giriş Tarihi: 20.4.2017 10:56 Güncelleme Tarihi: 20.4.2017 11:31
CHP yine çark etti: Meclisten çekilemediler!

sözcüsü Selin Sayek Böke'nin "'ten çekilme" açıklamasının ardından yönetim talimatıyla bir açıklama da CHP Grup Başkanvekili Levent Gök'ten geldi. Partideki karmaşayı gözler önüne seren ardışık açıklamalarda Böke'nin meclisten çekilme çıkışına karşılık Levent Gök "MYK'da 'sine-i millet' önerisi benimsenmedi." dedi.

"TANIMIYORUZ. MECLİSTEN ÇEKİLİRİZ"

Sözcüsü Selin Sayek Böke, 16 Nisan referandum sonucunu tanımadıklarını söyledi; ''Bunun için demokratik tüm haklarımızı kullanacağımızdan şüpheniz olmasın. Her türlü deyince, 'ten çekilmek de çalışmaya devam etmek de buna girer'' dedi. Böke'nin, açıklamasının ardından bir açıklama da CHP Grup Başkanvekili Levent Gök'ten geldi.

"MECLİSTEN ÇEKİLMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Böke'nin açıklamasının üzerinden henüz saatler geçmişti ki Levent Gök, partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nda 'sine-i millet' ismi altında meclisten çekilmenin tartışıldığını ancak doğru olmayacağına karar verdiklerini açıkladı.

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CHP yine çark etti: Meclisten çekilemediler!
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