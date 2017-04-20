CHP’yi YSK kesmedi AİHM’ye başvuracak

Referandum
sonuçlarına ilişkin şaibe iddiasındaki CHP
dün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan MYK toplantısında referandum sonuçlarını ve izlenecek stratejiyi ele aldı. CHP, yol haritasını ve stratejisini ise yarın yapılması beklenen Parti Meclisi ile hafta sonunda yapılması planlanan basına kapalı grup toplantısında karara bağlayacak. YSK'ya itiraz başvurusunun yanı sıra CHP, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM
) başvuru için de hazırlık yapıyor. Yetkili kurullarında yol haritasını netleştirecek olan CHP, 'hayır' oyu kullanan kesimlere de 'ortak mücadele' çağrısı yapacak. CHP, başta TBMM içtüzüğü olmak üzere anayasa değişikliği uyum yasalarının TBMM'deki görüşmeleri sırasında izlenecek stratejiyi de değerlendiriliyor. CHP görüşmelere katılmamayı planlıyor. Millet iradesini yok sayarak sonuçlara karşı 'topyekün' mücadele yürütmeyi hedefleyen CHP'de, 'erken seçim ve sine i millet' gibi öneriler de dile getirildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, BBC'ye verdiği röportajda ise sokak protestolarını hak olarak değerlendirerek "YSK'nın kararı her kesim tarafından protesto edilmelidir" diyerek kışkırtıcılık yaptı.