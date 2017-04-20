FETÖ sanığına 6 yıl hapis cezası

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya geçen celsede tutuklanan sanık eski polis memuru Ramis Uçaroğlu ile avukatı Gündüz Güneş katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık Uçaroğlu'nun örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığının belirlenmesi ve tanık beyanlarından suçunun sabit olması nedeniyle "silahlı terör örgütü üyeliği"nden cezalandırılmasını, suçun vasıf ve mahiyeti, istenen cezanın miktarı nedeniyle tutukluğunun devamına karar verilmesini talep etti.

Son sözleri sorulan sanık Uçaroğlu, "Olayla ilgili herhangi bir suçum yoktur. Bu yapıyla ilgili herhangi bir alakam yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Yapılan yorumlar haksızdır. Takdir sizindir." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 3 ay hapse mahkum ederek tutukluluğunun devamına karar verdi.

EMNİYET YAPILANMASINDAYDI...

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Uçaroğlu'nun tanık beyanlarına göre FETÖ/PDY ile irtibatlı evlere gittiği, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve 2013 Haziran'dan beri örgütün emniyet yapılanmasında yer aldığı belirtiliyordu.

İddianamede, sanık Uçaroğlu hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis isteniyordu.