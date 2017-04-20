Flaş: Ak Partili Belediye Başkanı'na silahlı saldırı

Niğde'nin Altunhisar ilçe Belediye Başkanı AK Parti'li Erdal Sarı, silahlı saldırıya uğradı. Belediye Başkanı kolundan yaralanırken, saldırıda bir öğrencinin de yaralandığı öğrenildi. Niğde'nin Altunhisar ilçe Belediye Başkanı Ak Partili Erdal Sarı, uğradığı silahlı saldırı sonrasında kolundan yaralandı. Bir öğrencinin de yaralandığı saldırı sonrasında Belediye Başkanı Erdal Sarı Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

13 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİNİN DURUMU AĞIR

Niğde'nin Altunhisar İlçe meydanında uğradığı saldırıda sağ kolundan yaralanan Belediye Başkanı Erdal Sarı'nın durumunun iyi olduğu, saldırıda kafasından yaralanan 13 yaşındaki öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Niğde'nin Altunhisar ilçe meydanında Denetimli Serbestlik'ten faydalanarak serbest kalan Bayram Ö.'nün Belediye Başkanı Erdal Sarı'ya 4 el ateş ettiği öğrenildi. Bayram Ö.'nün açtığı ateş sonrasında Belediye Başkanı Erdal Sarı sağ kolundan yaralanırken, açılan ateşte 13 yaşındaki Celil A. kafasından yaralandı.

SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay sonrasında Belediye Başkanı Sarı ve kafasından yaralanan Celil A. ambulansla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Belediye Başkanı Erdal Sarı'nın durumunun iyi olduğu, 13 yaşındaki öğrenci Celil A.'nın ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yetkililer, saldırgan Bayram Ö.'nün yakalanması için çalışmanın başlatıldığını kaydetti.