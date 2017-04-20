Kumpasları tutmadı, hazmedemiyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
önceki akşam CNN International'a mülakat verdi. Erdoğan referandum sürecinde 'hayır'a taraf olan Avrupa ülkelerinin referandum sonucunu da hazmedemediklerine dikkat çekti. Uluslararası gözlemcilerin referandum eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, bu hafta seçimlerin yapılacağı Fransa'da Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması olduğunu vurguladı. Türkiye'de OHAL'in üçer ay aralıklarla uzatılmasına rağmen Fransa'nın bu uygulamayı 1.5 yıl gibi bir süreyle uzattığını anımsatan Erdoğan, "Kimse bunu konuşmuyor. Bu kadar açık ve net her şey ortada. Şimdi Türkiye üzerinde ne yazık ki Batı'nın bir kumpası var, tabii bu kumpas tutmadı. Şu anda bunu hazmedemiyorlar" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 52'ye yakın bir oy oranıyla 'evet'in seçimi kazanmasını Türkiye'de bir kutuplaşma olarak değerlendirmenin yüzde 52'ye haksızlık olacağını vurguladı. Erdoğan, "Bir defa 'yüzde 52'nin oyu muteber değil yüzde 48'in oyu muteber'; bu bir defa demokrasilerde asla savunulacak bir şey değildir" şeklinde konuştu. Diktatörlük eleştirilerini de yanıtlayan Erdoğan şöyle devam etti: "Sandıktan eğer diktatör çıkar diyorsanız, bu sandıktan çıkana, sandıkta tercihini kullanan insanlara karşı çok ciddi bir saygısızlık olur. Asıl diktatörlük peşinde olanlar terör örgütlerini destekleyenlerdir ve bunların arkasında da Batı'nın o güçlü medya organları var."