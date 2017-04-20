Müjdat Gezen ifade verdi

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Adliyesi tarafından hakkında, "Hakaret" suçundan soruşturma başlatılan Müjdat Gezen, bugün Avukatı Emine Deniz Şeren ile birlikte adliyeye gelerek soruşturma savcısı Ahmet Aslan'a ifade verdi.

ŞİKAYETE KONU SÖZLERİ KABUL ETTİ

İfadesinde soruşturmaya konu sözleri sarf ettiğini kabul eden Gezen, "Bu sözleri bu sene içerisinde benim yönettiğim tiyatro okulunun kundaklanması olayının ardından okulda yaptığım basın toplantısı bünyesinde söyledim" dedi.

İfadesinde, Burhan Kuzu'nun kendisi hakkında daha önce de olumsuz beyanatlarda bulunduğunu, basın mensubunun Kuzu'nun bu sözlerini kendisien hatırlatması üzerine soruşturmaya konu sözleri sarf ettiğini söyleyen Gezen, "Ben bir mizah sanatçısıyım, basın toplantısında böyle bir sorulunca bende mizahi bir dille cevap verdim" dedi.