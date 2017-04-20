PKK’dan kaçtı dedirtmem

Tunceli
'de düşen helikopterde bulunan 12 şehit
ten geriye yürek yakan hikâyeleri kaldı. Konyalı Özel Harekât polisi Azam Güdendede'nin görev yaptığı Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde çıkan çatışmada yaralandıktan sonra görevi bırakmasını isteyen ailesine, "PKK
'dan korkup kaçtı dedirtmem" dediği öğrenildi.
AİLESİNE PARA YOLLAMIŞTI
Helikopter kazasında şehit olan Azam Güdendede'nin acı olayın yaşandığı gün, Konya'da yaşayan annesi Rukiye Güdendede'ye para gönderdiği ortaya çıktı. Parayı çekmek için bankaya giden baba Muzaffer Güdendede ise oğlunun şehit haberini girdiği lokantada televizyondan öğrendi. Ağabeyi de Ağrı'da polis olan şehit Güdendede'nin görev süresinin bitmesine 40 gün kaldığı ve annesine "Gelince bana ıspanaklı börek yap" dediği öğrenildi. Şehidin dayısı Abdi Deveci de, yeğeni bir çatışmada yaralanınca babasının 'Oğlum istersen mesleğini bırak' dediğini ancak şehit polisin, "Azam PKK'lılardan korktu, kaçtı dedirtmem. Vatan için devletim için buradayım" dediğini aktardı. Kaza sonrası "Yaralı kurtulanlar bulunduğu" iddialarının ortaya atılması üzerine, anne Rukiye Güdendede'nin, "Keşke para göndermeseydi. Şimdi ona para lazım olur" dediği de öğrenildi.
BUGÜN DE ÖLMEDİM ANNE
Malatyalı şehit polis memurları Candaş Kaplan ve Hasan Yıldırım'ın ailelerinde de yas var. Candaş Kaplan'ın 4 yıllık polis memuru olduğu öğrenildi. Hasan Yıldırım'ın ise Gaziantep'te Olay Yeri İnceleme'de görevli iken sınavla Özel Harekat polisi olduğu ve geçici görevle Tunceli'ye gönderildiği öğrenildi. 25 yaşındaki şehit 2 Mayıs 2015 günü Facebook'ta "Bugün de ölmedim anne" notunu paylaşmıştı.
ŞIRNAK'TA YARALANMIŞTI
Kırşehirli 2 çocuk babası şehit polis memuru Saadettin Demir'in (48) daha önce Şırnak'ta yaralandığı, tedavisinin ardından emekliliği geldiği halde 3 ay önce Tunceli görevini istediği ortaya çıktı.
Şehit Jandarma Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman'ın amca oğlu Mustafa Karaman'ın da geçen yıl Nusaybin'de şehit olduğu öğrenildi.
Şehit olan hâkim Onur Alan (29) İzmir'de stajını tamamladıktan sonra kura sonucu 5 ay önce Tunceli'nin Ovacık ilçesine ataması yapılmıştı.
Şehit pilot Komiser Abdullah Ortanca'nın İzmir'de yaşayan babası Recep ve annesi Saadet Ortanca gözyaşı döktü. Bekâr olan şehidin mesai arkadaşları, "Kendisine de şehitliğin nasip olması için dua ettiğini söylerdi" diye konuştu.
GEÇİCİ GÖREVLE GİTMİŞTİ
Şehit polis memuru Ahmet Cihan Kilci'nin (27) MHP eski Kayseri Milletvekili Hasan Ali Kilci'nin yeğeni olduğu öğrenildi.
Diyarbakır'da görev yapan teknisyen polis memuru Murat Ködük (44) geçici görevle Tunceli'ye gitmişti.
GERİDE İKİ ÇOCUĞU KALDI
Balıkesirli şehit polis memuru Ekrem Dereli'den geriye gözü yaşlı bir eş ve 2 evladı kaldı.
Şehit Pilot Dilaver Karsavuranoğlu'nun Ankara'daki evinin önünde taziye çadırı kuruldu. Evli ve 2 çocuk sahibi olan şehidin iki oğlunun da üniversitede okuduğu öğrenildi.
KAZADAN HEMEN ÖNCE CEPTEN CANLI YAYIN
Gaziantepli şehit polis memuru Mesut Özdemir'in, kazadan dakikalar önce düşen helikopterden sosyal medyada canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Kimya mezunu şehidin yayımladığı 2 saniyelik görüntülerde helikopterden dağların görüntüsü yer alıyor. Özdemir'in, Gaziantep'te yaşayan anne babasını olaydan önce arayıp helallik aldığı, 2 ay önce de Tunceli'de görev yaptığı polis merkezine düzenlenen saldırıda yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
Mesut Özmedir'in paylaştığı görüntülerin altında yakınları üzüntülerini paylaştı.
Polis memuru Mesut Özdemir Gaziantep'in Yığınlı Mahallesi'nde toprağa verildi. Şehit Özdemir'in annesi Ayşe Özdemir "Oğlum sana damatlık giydirecektim" diyerek gözyaşı döktü. Polis memuru Hasan Yıldırım da memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.
ŞEHİTLERİN BAŞINDA SABAHA KADAR NÖBET...
Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında bir hâkim, 7 polis, bir astsubay ve 3 mürettebattın şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Kötü hava koşulları nedeniyle helikopterin enkazına da güçlükle ulaşıldı. Ancak yolun kapalı olmasından dolayı şehit cenazeleri alınamayınca Özel Harekât polisi ve jandarma Özel Harekât timleri, sabaha kadar silah arkadaşlarının başında bekledi. Asker ve polisler, donma tehlikesine karşın dönüşümlü olarak olay yerine en yakın Sarıgül köyüne gelerek buradaki evlerde dinlendi. 12 şehidin cenazeleri sabah saatlerinde olay yerine inebilen Sikorsky helikopterlerle alınıp Elazığ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
12 KİŞİLİK UZMAN EKİP İNCELEYECEK
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan oluşan 12 kişilik uzman ekip olay yerinde çalışma yaparken, helikopterin kesin düşüş nedeni kaza kırım raporuyla belirlenecek.
Halit TURAN - Sırrıberk ARSLAN-Tahir ÖZÇELİK- Aykut AKTAŞ - İhsan TUNÇOĞLU - Ali ALTUNDAŞ - Tahir Aşkın KISACIK - Vedat YETİK-
Ercan TOPAÇ / SABAH