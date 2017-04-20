Türkiye hazımsızlığına bire bir Türk sodası

İŞTE ÜNLÜ HAZIMSIZLARIN 'EVET' RAHATSIZLIKLARI VE ONLAR İÇİN HAZIRLADIĞIMIZ SODALI TARİFELER...
Sebastian Kurz Avusturya Dışişleri Bakanı
RAHATSIZLIĞI:
Türkiye-AB üyelik müzakerelerinin dondurulması için ugrasıyor. Türkiye'yi kırmızı çizgileri asmakla tehdit etti. 'Hayır' çıkınca çok üzüldü.
TEDAVİSİ:
Daha çok toy ama Türk düsmanlıgında aktif. Erken teshis. Hemen soda içmeye baslarsa, yakında hazımsızlıgı geçer. Ancak gargara yaparak içerse daha etkili olur.
Cem Özdemir Yeşiller'in Eşbaşkanı
RAHATSIZLIĞI:
Sandıklarda yüzde 74 'evet' çıkınca, strese girdi, "Avrupa'da sadece 'hayır' diyenler kalsın, 'evet'çileri gönderelim" dedi.
TEDAVİSİ:
İhanet hastalığı... Durumu kritik. Bir tanker Kızılay da içse düzelmez ama biz yine de kendisine günde 3 şişe kadar önerelim.
Andrej Hunko PKK'lı AGİT Gözlemcisi
RAHATSIZLIĞI:
AGİT onu, PKK sempatizanlığını bile bile Türkiye'ye seçimlerde gözlemcilik yapsın diye gönderdi. Ama o PKK sevicilik ve Türk düşmanlığı hastalığı yüzünden iftiralarla dolu rapor hazırladı.
TEDAVİSİ:
Kızılay, Türkiye'nin Afyonkarahisar bölgesinde yerin yüzlerce metre altından çıkan doğal maden suyudur. Günde bir şişe içerse beynini rahatlatır.
TANIT KOCH Bild yayın yönetmeni
RAHATSIZLIĞI:
Hocası Kai gibi o da Türklerden, özellikle de 'evet' diyenlerinden nefret ediyor. 'Evet' çıkınca gerildi, nefretinin dozajını artırdı.
TEDAVİSİ:
Günde bir bardak Kızılay sodası, gerginligi azaltır, vücudu diri tutar, cildi güzellestirir. Insanı nefret ve kin gibi duygulardan arındırır.
İÇ SODAYI RAHATLA WILDERS
Geert Wilders Hollandalı faşist lider
RAHATSIZLIĞI:
Hollanda'da sandıktan yüzde 71 'evet' oyu çıkınca deliye döndü. Tercihleri 'evet' olanların Türkiye'ye gönderilmesini isteyecek kadar çıldırdı. Tipik bir hasta. Türkiye ve İslam düşmanlığı kalbini kirletmiş.
TEDAVİSİ:
Kızılay sodasının çıktığı bölgenin insanlarının, temiz kalpli, hümanist ve demokrat oldukları gözlenmiştir. Wilders'a, kalbini kirleten bu nefretten kurtulması için Kızılay'ı kesinlikle tavsiye ediyoruz. Günde 5 şişe soğuk içsin.
Sevim Dağdelen Türk asıllı milletvekili
RAHATSIZLIĞI:
PKK'yı seviyor. Türkiye'den nefret ediyor. Referandumda 'evet çıkınca 'manipülasyon' dedi, hastalık seviyesi yükseldi. Metabolizması bozuldu.
TEDAVİSİ:
Durumu çok kritik. Kin ve nefret toksinlerini gazla beraber atması için acil Kızılay sodasına baslaması gerekiyor.
SENİN İÇİN ÜZGÜNÜZ KATI
Kati Piri AP Türkiye Raportörü
RAHATSIZLIĞI:
Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü ama nedense terazisi hep Türkiye aleyhinde tartıyor. Simde de "Seçimler adil ortamda yapılmadı" diyen koronun hastalıgına kapıldı. Durumu çok kötü.
TEDAVİSİ:
Kati'ye acilen yatarak tedavi öneriyoruz. Doktor kontrolünde, düzenli Kızılay sodası kürleri...
Julia Klöckner CDU Genel Başkan Yardımcısı
RAHATSIZLIĞI:
Hıristiyan Birlik partileri CDU/ CSU'nun genel seçim programına çifte vatandaslıga yönelik yeni bir tanımlamayı eklemesi gerektigini belirtti. Soda hastası...
TEDAVİSİ:
Yakalandıgı çifte vatandaslık hastalıgının henüz ilacı bulunmadı. Ancak Türk sodasının iyi geldigi söyleniyor. Bir de uyarı: Böbrek hastalarının, Kızılay'ı doktor kontrolünde alması gerekiyor.
AVRUPA SABAH