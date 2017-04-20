Türkiye hazımsızlığına bire bir Türk

Giriş Tarihi: 20.4.2017 16:15 Güncelleme Tarihi: 20.4.2017 16:15
Türkiye hazımsızlığına bire bir Türk sodası

Sözde demokrat özde faşist bazı lıların da EVET çıkınca başlayan hazımsızlığı tavan yaptı, iyice şiştiler. Bu hazımsızlıktan kurtulmaları için onlara bir önerimiz var: Türk Kızılayı'nın nefis yaptı, iyice şiştiler. Bu hazımsızlıktan kurtulmaları sından bol bol tüketin. Afiyet olsun...

İŞTE ÜNLÜ HAZIMSIZLARIN 'EVET' RAHATSIZLIKLARI VE ONLAR İÇİN HAZIRLADIĞIMIZ SODALI TARİFELER...



Sebastian Kurz Avusturya Dışişleri Bakanı

RAHATSIZLIĞI:

Türkiye-AB üyelik müzakerelerinin dondurulması için ugrasıyor. Türkiye'yi kırmızı çizgileri asmakla tehdit etti. 'Hayır' çıkınca çok üzüldü.

TEDAVİSİ:

Daha çok toy ama Türk düsmanlıgında aktif. Erken teshis. Hemen içmeye baslarsa, yakında hazımsızlıgı geçer. Ancak gargara yaparak içerse daha etkili olur.



Cem Özdemir Yeşiller'in Eşbaşkanı

RAHATSIZLIĞI:

Sandıklarda yüzde 74 'evet' çıkınca, strese girdi, "'da sadece 'hayır' diyenler kalsın, 'evet'çileri gönderelim" dedi.

TEDAVİSİ:

İhanet hastalığı... Durumu kritik. Bir tanker Kızılay da içse düzelmez ama biz yine de kendisine günde 3 şişe kadar önerelim.



Andrej Hunko PKK'lı AGİT Gözlemcisi

RAHATSIZLIĞI:

AGİT onu, PKK sempatizanlığını bile bile Türkiye'ye seçimlerde gözlemcilik yapsın diye gönderdi. Ama o PKK sevicilik ve Türk düşmanlığı hastalığı yüzünden iftiralarla dolu rapor hazırladı.

TEDAVİSİ:

Kızılay, Türkiye'nin Afyonkarahisar bölgesinde yerin yüzlerce metre altından çıkan doğal maden suyudur. Günde bir şişe içerse beynini rahatlatır.



TANIT KOCH Bild yayın yönetmeni

RAHATSIZLIĞI:

Hocası Kai gibi o da Türklerden, özellikle de 'evet' diyenlerinden nefret ediyor. 'Evet' çıkınca gerildi, nefretinin dozajını artırdı.

TEDAVİSİ:

Günde bir bardak Kızılay sodası, gerginligi azaltır, vücudu diri tutar, cildi güzellestirir. Insanı nefret ve kin gibi duygulardan arındırır.

İÇ SODAYI RAHATLA WILDERS



Geert Wilders Hollandalı faşist lider

RAHATSIZLIĞI:

Hollanda'da sandıktan yüzde 71 'evet' oyu çıkınca deliye döndü. Tercihleri 'evet' olanların Türkiye'ye gönderilmesini isteyecek kadar çıldırdı. Tipik bir hasta. Türkiye ve İslam düşmanlığı kalbini kirletmiş.

TEDAVİSİ:

Kızılay sodasının çıktığı bölgenin insanlarının, temiz kalpli, hümanist ve demokrat oldukları gözlenmiştir. Wilders'a, kalbini kirleten bu nefretten kurtulması için Kızılay'ı kesinlikle tavsiye ediyoruz. Günde 5 şişe soğuk içsin.

Sevim Dağdelen Türk asıllı milletvekili

RAHATSIZLIĞI:

PKK'yı seviyor. Türkiye'den nefret ediyor. da 'evet çıkınca 'manipülasyon' dedi, hastalık seviyesi yükseldi. Metabolizması bozuldu.

TEDAVİSİ:

Durumu çok kritik. Kin ve nefret toksinlerini gazla beraber atması için acil Kızılay sodasına baslaması gerekiyor.


SENİN İÇİN ÜZGÜNÜZ KATI

Kati Piri AP Türkiye Raportörü

RAHATSIZLIĞI:

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü ama nedense terazisi hep Türkiye aleyhinde tartıyor. Simde de "Seçimler adil ortamda yapılmadı" diyen koronun hastalıgına kapıldı. Durumu çok kötü.

TEDAVİSİ:

Kati'ye acilen yatarak tedavi öneriyoruz. Doktor kontrolünde, düzenli Kızılay sodası kürleri...



Julia Klöckner CDU Genel Başkan Yardımcısı

RAHATSIZLIĞI:

Hıristiyan Birlik partileri CDU/ CSU'nun genel seçim programına çifte vatandaslıga yönelik yeni bir tanımlamayı eklemesi gerektigini belirtti. Soda hastası...

TEDAVİSİ:

Yakalandıgı çifte vatandaslık hastalıgının henüz ilacı bulunmadı. Ancak Türk sodasının iyi geldigi söyleniyor. Bir de uyarı: Böbrek hastalarının, Kızılay'ı doktor kontrolünde alması gerekiyor.

AVRUPA SABAH

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Türkiye hazımsızlığına bire bir Türk sodası
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