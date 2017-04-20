Türkiye hazımsızlığına bire bir Türk sodası

İŞTE ÜNLÜ HAZIMSIZLARIN 'EVET' RAHATSIZLIKLARI VE ONLAR İÇİN HAZIRLADIĞIMIZ SODALI TARİFELER...







Sebastian Kurz Avusturya Dışişleri Bakanı

RAHATSIZLIĞI:

Türkiye-AB üyelik müzakerelerinin dondurulması için ugrasıyor. Türkiye'yi kırmızı çizgileri asmakla tehdit etti. 'Hayır' çıkınca çok üzüldü.

TEDAVİSİ:

Daha çok toy ama Türk düsmanlıgında aktif. Erken teshis. Hemen soda içmeye baslarsa, yakında hazımsızlıgı geçer. Ancak gargara yaparak içerse daha etkili olur.





Cem Özdemir Yeşiller'in Eşbaşkanı



RAHATSIZLIĞI:

Sandıklarda yüzde 74 'evet' çıkınca, strese girdi, "Avrupa'da sadece 'hayır' diyenler kalsın, 'evet'çileri gönderelim" dedi.

TEDAVİSİ:

İhanet hastalığı... Durumu kritik. Bir tanker Kızılay da içse düzelmez ama biz yine de kendisine günde 3 şişe kadar önerelim.





Andrej Hunko PKK'lı AGİT Gözlemcisi

RAHATSIZLIĞI:

AGİT onu, PKK sempatizanlığını bile bile Türkiye'ye seçimlerde gözlemcilik yapsın diye gönderdi. Ama o PKK sevicilik ve Türk düşmanlığı hastalığı yüzünden iftiralarla dolu rapor hazırladı.

TEDAVİSİ:

Kızılay, Türkiye'nin Afyonkarahisar bölgesinde yerin yüzlerce metre altından çıkan doğal maden suyudur. Günde bir şişe içerse beynini rahatlatır.





TANIT KOCH Bild yayın yönetmeni

RAHATSIZLIĞI:

Hocası Kai gibi o da Türklerden, özellikle de 'evet' diyenlerinden nefret ediyor. 'Evet' çıkınca gerildi, nefretinin dozajını artırdı.

TEDAVİSİ:

Günde bir bardak Kızılay sodası, gerginligi azaltır, vücudu diri tutar, cildi güzellestirir. Insanı nefret ve kin gibi duygulardan arındırır.



İÇ SODAYI RAHATLA WILDERS





Geert Wilders Hollandalı faşist lider

RAHATSIZLIĞI:

Hollanda'da sandıktan yüzde 71 'evet' oyu çıkınca deliye döndü. Tercihleri 'evet' olanların Türkiye'ye gönderilmesini isteyecek kadar çıldırdı. Tipik bir hasta. Türkiye ve İslam düşmanlığı kalbini kirletmiş.

TEDAVİSİ:

Kızılay sodasının çıktığı bölgenin insanlarının, temiz kalpli, hümanist ve demokrat oldukları gözlenmiştir. Wilders'a, kalbini kirleten bu nefretten kurtulması için Kızılay'ı kesinlikle tavsiye ediyoruz. Günde 5 şişe soğuk içsin.





Sevim Dağdelen Türk asıllı milletvekili

RAHATSIZLIĞI:

PKK'yı seviyor. Türkiye'den nefret ediyor. Referandumda 'evet çıkınca 'manipülasyon' dedi, hastalık seviyesi yükseldi. Metabolizması bozuldu.

TEDAVİSİ:

Durumu çok kritik. Kin ve nefret toksinlerini gazla beraber atması için acil Kızılay sodasına baslaması gerekiyor.



SENİN İÇİN ÜZGÜNÜZ KATI

Kati Piri AP Türkiye Raportörü

RAHATSIZLIĞI:

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü ama nedense terazisi hep Türkiye aleyhinde tartıyor. Simde de "Seçimler adil ortamda yapılmadı" diyen koronun hastalıgına kapıldı. Durumu çok kötü.

TEDAVİSİ:

Kati'ye acilen yatarak tedavi öneriyoruz. Doktor kontrolünde, düzenli Kızılay sodası kürleri...





Julia Klöckner CDU Genel Başkan Yardımcısı

RAHATSIZLIĞI:

Hıristiyan Birlik partileri CDU/ CSU'nun genel seçim programına çifte vatandaslıga yönelik yeni bir tanımlamayı eklemesi gerektigini belirtti. Soda hastası...

TEDAVİSİ:

Yakalandıgı çifte vatandaslık hastalıgının henüz ilacı bulunmadı. Ancak Türk sodasının iyi geldigi söyleniyor. Bir de uyarı: Böbrek hastalarının, Kızılay'ı doktor kontrolünde alması gerekiyor.

AVRUPA SABAH