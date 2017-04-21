5 milyon lira kazanan talihli uyuşturucudan tutuklandı!

Yalova Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik son bir hafta içinde düzenlenen operasyonlar kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17 GÖZALTI

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 3466 adet uyuşturucu nitelikli extacy hap, 40 gr esrar maddesi, 65 gr kokain maddesi, 10 gr eroin maddesi, 515 gr skunk maddesi, 405 gr sentetik kannabinoid maddesi, 50 adet tabanca fişeği, 3 adet tabanca ele geçirildi. Bu kapsamda ele geçirilen malzemelerle alakalı 17 kişi uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alındı.

İKİ UYUŞTURUCU TACİRİ ŞANS OYUNLARI TALİHLİSİ

Gözaltına alınan 17 kişiden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken tutuklanan şahıslardan Ahmet G.'nin annesinin 2005 yılının milli piyango talihlisi olduğu, şans oyunundan 5 milyon Türk Lirası kazandığı ortaya çıktı. Tutuklanan diğer şüpheli İlker D. ise 2014 senesinde 675 bin TL kazanan at yarışı talihlisi olduğu öğrenildi.