AGİT’e nasıl inanayım?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aNews
yayınında aHaber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. AGİT
mensuplarının PKK'lılarla çekilmiş fotoğraflarına işaret eden Erdoğan'ın mesajları özetle şöyle:
(AGİT heyetinin teröristler ve 'hayır'cılarla fotoğrafını göstererek) Bakın kimlerle Avrupa'daki ülkeler çalışıyor. Avrupa PKK'yı terör örgütleri listesinde kabul etmiştir. Fransa'da seçim var bu hafta. Bu seçimde Türkiye üzerinde hâlâ orada kampanya yapılıyor. Bu çok çirkin bir şey. Erdoğan orada seçime girmiyor ki. Bizim üzerimizden niçin böyle bir kampanya yapıyorsunuz? PKK terör örgütünü niye yanınıza alıyorsunuz?
Bu kişi Türkiye'ye AGİT üyesi olarak gelmiş biri. Bu bir Alman parlamenter. İlginç olan AGİT üyesi olarak buraya gelen bir kişinin tarafsız ve bağımsız olması lazım. O buraya bir rapor yazmak için geldi. Herhangi bir siyasi partinin veya bir terör örgütünün propagandasını yapmak üzere değil. 'Hayır' kampanyasına destek vermek üzere orada çekilmiş resimler. Burada PKK terör örgütünün paçavrasının arkasında çekilmiş resimler. Böyle bir kişiyi siz Türkiye'ye gönderdiğiniz zaman ben AGİT'in tarafsızlığına, bağımsızlığına inanabilir miyim? Her şey ortada taraflı.
Danimarkalı bir milletvekili PKK paçavralarının dalgalandırıldığı, terör örgütünün başının posterlerinin olduğu bir kalabalığa nutuk atıyor. Bu da AGİT üyesi. Bu insanlar benim ülkeme geldiği zaman ben AGİT'in adil davrandığına inanabilir miyim? AGİT üyelerini seçerken hem tarafsız hem bağımsız rapor hazırlasınlar diye seçip göndermekle yükümlü. Biz bu belgeleri ortaya koyduktan sonra AGİT kendini neye göre savunacak?
Güneydoğu aslına dönüyor. 30 yıl öncesi iyi bilirim. Güneydoğu halkı muhafazakârdır, sağlamdır. Ama bölge halkımızı silah tehditleriyle farklı mecraya iradelerini sevk etmek suretiyle oy kullandırttılar. Zaman geldi öldürdüler. Şimdi ne oldu? 1 yıl içinde Güneydoğu'da çok ciddi operasyonel mücadele başladı. 20 ay içinde yaklaşık 11 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Kararlıyız. Bu milletin huzurunu kaçıran kim olursa olsun burada asla acıma diye bir şey olamaz.
YSK KARAR VERDİ, BU İŞ BİTTİ
(Referandum sonucunun AYM ve AİHM'ye götürülmesi) Bunlar çok üzücü beyanlar. Bir genel başkan öncelikle dersini iyi çalışması lazım. Nerede YSK'ya, nerede AYM'ye gidilir, nerede AİHM'ye gidilir. Bunları öncelikle bilmesi lazım. 'Evet' ile 'hayır' arasındaki 1 milyon 400 bin oy farkı var. YSK seçimlerde nihai kararı veren mercidir. Bunu bilmesi lazım. AYM'nin özellikle bireysel başvuruda, bu onun yetki alanı içinde değil. AİHM'ye gidince, AİHM'nin kesinlikle ilgi alanı içinde değil. Bu Türkiye'nin kendi iç meselesidir. Onlardan alacağı cevap, YSK'dan aldığı cevap dışında bir cevap olmayacaktır.
Başarılı bir şekilde, yüzde 86 katılım olan bir referandumu şaibeli hale düşürme gayretinden başka bir şey değildir. Buna hakkın yok. Bu kendi tabanında ve 'hayır' veren vatandaşlarıma da 'Ne yapmak istiyorsun sen?' sorusunu sorduracaktır.
Boşuna uğraşma sen bu işi götüremiyorsun, anlatamıyorsun. Millet kararını verdi ve bu iş bitmiştir. Milli iradenin üstünde bir irade olamaz. Hala kalkıp YSK'yı suçlu duruma düşürmek de sana bir şey kazandırmaz. YSK kararını verdi. Verilen karar 10'a 1; bu iş bitti. Vatandaşımızın iradesine saygısızlık yapma hakkın yok.
YSK'nın kesin neticeleri açıklayıp Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra yaptığım istişarelerle yol haritamı ona göre çizdim. Ondan sonra kurucusu olduğum partime gidip üye olmayı düşünüyorum. (Olağanüstü kongre ile ilgili) Bu partimizin yetkili kurullarının vereceği bir karardır.
TRUMP'LA 16-17 MAYIS'TA
(Genel Başkanlık ile ilgili) Böyle bir kararı yetkili kurullar alıyorsa, aldıktan sonra da böyle bir görev şahsıma terettüp ederse ben de partimde bu hizmeti seve seve vermeye hazırım. Bundan sonra da kararlı bir şekilde yine bu yola devam edeceğiz.
(Gülen'in iadesi) Arkadaşlarım ciddi bir hazırlık içinde. İnanıyorum ki sayın Trump bu konuda sayın Obama'nın yapamadığını yapacaktır.
(ABD'de Trump'la görüşme) Tarih şu anda belirlendi. Çin'den oraya geçeceğim. Görüşme tarihimiz 16-17 Mayıs olacak.
(Ticaret hacmi) ABD ile 30-50 milyar dolarlara çıkmamız gerekiyor. Bu ziyaretin çok bereketli olacağını düşünüyorum.
Kapıyı kapatan hep AB oldu. Verdikleri sözleri yerine getireceklerse getirsinler. 54 sene AB ile mi yaşadık?
BAŞBAKAN VE AKAR'LA KÜLLİYE'DEGÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'i ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ederek bir süre görüştü. Erdoğan daha sonra da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ve Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul ederek bir süre görüştü
'ARTIK İCRAAT ZAMANI'
Bakanlar Kurulu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında geçen pazartesi günü Beştepe'de yapılan toplantısında, 16 Nisan referandum sonuçları masaya yatırıldı. Erdoğan, referandum sonuçları ve önümüzdeki döneme ilişkin şu değerlendirmeleri yapıp gerekli talimatları verdi:
BU BİR ZAFERDİR:
Bu bir zaferdir. Yüzde 51.4 başarılı bir sonuçtur. Gördünüz anketler bir uçtan bir uca savruldu.
İYİ ANALİZ ETMELİYİZ:
Bu sonucun çok iyi analiz edilmesi lazım. Bunun için genel merkez hemen bir çalışma başlatsın. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyükşehirlerde neden hayır çıktığına ilişkin ayrı bir çalışma olsun...
BÖLGEDE DESTEĞİ ARTIRALIM:
Doğu ve Güneydoğu'dan gelen destek önemli. Bundan sonra terörle mücadeleden de taviz vermeden, buradaki vatandaşların bize desteğini daha da artırmak için ne yapmalıyız buna da bakmalıyız.
ŞİMDİ İCRAAT ZAMANI:
Şimdi icraat zamanı. Bütün bakanlar kendi alanları ile ilgili yoğun şekilde çalışmaya başlasın, yeni planlar ve projeler üretsin.
İNSAN İLİŞKİLERİ ÖNEMLİ:
Hizmet etmek önemli ama hizmet hiçbir zaman tek başına başarı için yeterli olmaz. İnsan ilişkileri de önemli. O nedenle tüm bakanlar insan ilişkilerine, diyaloga önem vermeli.
MEYDANLAR GİBİ DÜŞÜNÜYORUM:
(İdamı konusu) Meydanların ne dediğini biliyorum. Ben de meydanlar gibi düşünüyorum.