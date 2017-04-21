AYM ve AİHM’nin yetkisi yok

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, aHaber canlı yayınında Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bozdağ, YSK'nın önceki gün verdiği kararı değerlendirirken, YSK'nın sadece seçimleri koordine ettiğini, seçimleri asıl siyasi partilerin gerçekleştirdiğini kaydetti. Bozdağ, "YSK'nın bu kararı doğru bir karardır. Çünkü YSK sadece bugün değil geçmişte de benzer konuları değerlendirmiş ve her zaman değerlendirdiğinde benzer yönde karar vermiş" şeklinde konuştu. Adalet Bakanı Bozdağ, referandumdaki "mühürlü oy - mühürsüz oy" tartışmasının geçen yıllarda yapılan bazı seçimlerde de gündeme geldiğini hatırlattı. CHP ve HDP'nin 2015'te ilgili seçim kurullarına mühürsüz oyların geçerli sayılması için başvuruda bulunduklarını belirterek şöyle konuştu:Ne değişti de CHP o gün 'bunlar geçerli olsun' diye uğraşırken şimdi birden bire 'geçersiz olsun' diye uğraşıyor. Sadece bir tutum, davranış değişti. O zaman YSK'nın kararları usul ve yasaya uygun, aynı konuda CHP'nin lehine verdiği kararlar uygun, aleyhine olunca uygun değil.Anayasa Mahkemesinin halk oylaması kararını inceleme hakkı ve yetkisi yoktur. Anayasamız YSK kararlarının kesin olduğunu ve bu kararlara karşı hiçbir merciye başvurulamayacağını açıkça hükme bağlıyor. Anayasa Mahkemesinin yerine geçerek konuşmak istemiyorum ama bir hukukçu, Adalet Bakanı olarak şunu derim, böyle bir karar gittiğinde bunun sonucunun kabul edilemezlik olduğunu anlamak, anlatmak, görmek için Adalet Bakanı, hukukçu olmaya gerek yok. Çok açık. Böyle bir müracaat yapsa bile Anayasa Mahkemesinin, bu müracaat karşısında bunun reddi dışında bir seçeneği önünde yoktur. Adalet Bakanı, bu sürece ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapılamayacağını da AİHM'nin Avrupa ülkelerinde yapılan referandumlara ilişkin yapılan başvurular sonunda verdiği kararları örnek göstererek anlattı.AGİT'e bundan sonra göndereceği raportörlerin PKK, DHKP-C veya FETÖ bağlantılı olup olmadığını araştırarak göndermesi çağrısında bulunan Adalet Bakanı, bu gözlemcilerin hazırladıkları rapor için de "AGİT'in raporu tamamıyla baştan sonra taraflı bir rapordur. Türkiye'yi karalamak, bu halk oylamasına gölge düşürmek, bu konuyu dünyada tartıştırmak, Türkiye içerisinde tartıştırmak maksadıyla hazırlanmış bir rapordur" dedi.Milletvekilliğiseçimi dışındaki seçilme haklarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin koruması dışında kaldığı AİHM 'nin birçok kararında da belirtiliyor. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, hiçbir uluslararası kurumun herhangi bir ülkedeki referandum sonucunu geçersiz sayma hakkı bulunmadığını söyledi. Jagland, Strazburg'da yaptığı açıklamasında, YSK'nın halk oylamasının iptaline yönelik başvuruları reddetmesinin, AHİM 'e taşınmasının düşünebileceğini belirtirken, "Hiçbir uluslararası kurumun herhangi bir ülkedeki bir referandumu geçersiz sayma hakkı yok" ifadesini kullandı.Referandumuiptal ettirmek için yaptığı başvuruda YSK'dan umduğunu bulamayan CHP bu kez Anayasa Mahkemesi ve nihayetinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulunmayı planlarken her iki mahkemenin de böyle bir başvuruyu reddedeceklerinin kesin işareti olan çok sayıda karar bulunuyor. Referandum sonuçlarının iptali için YSK'nın önceki günkü kararının Anayasa Mahkemesi'ne taşınması halinde hangi yolla olursa olsun bu başvurunun "bireysel" olmaması nedeniyle reddedileceğine kesin gözüyle bakılıyor.