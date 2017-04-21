Bayraktar işaretledi ATAK vurdu!

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde dün başlayan operasyonda Bayraktar insansız hava aracının tespit ettiği ve lazerle işaretlediği hedefler Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ve T129 ATAK Helikopterleri ile vuruldu. Operasyonda 11 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi ve iki silah mevzii de imha edildi. Milli savunma silahlarımız, Bayraktar İHA'sı ve ATAK helikopteri ilk kez PKK'ya karşı ortak operasyonda birlikte kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Dün Şırnak'ta ilk kez Milli İHA'nın tespit edip, lazerle işaretlediği terör hedefini, milli helikopter ATAK, milli Cirit füzesi ile imha etti" dedi.





Teröristle mücadelede aktif rol oynayan Bayraktar insansız hava araçları keşif ve gözetlemenin yanı sıra Roketsan ürünü 22,5 kilogram ağırlığındaki yarı aktif lazer arayıcı başlıklı MAM-L mühimmatı ile 8 km menzildeki hedefleri de vurabiliyor.

SINIFININ EN İYİSİ

12 metre kanat açıklığı, 650 kg kalkış ağırlığına sahip sınıfının en iyi insansız hava aracı olarak kabul edilen Bayraktar, sistem ve alt sistem bazında dünyada ilk kez geliştirilen birçok teknolojiye sahip. Otomatik olarak taksi, kalkış, seyir ve harici destek olmaksızın iniş ve park yapabilen 3 yedekli uçuş kontrol sistemi dünyada ilk kez Bayraktar Taktik İHA'sında kullanıldı.

Milli ve özgün olarak geliştirilen kritik elektronik ve yazılım bileşenleri arasında:

– 3 Yedekli Uçuş Kontrol Sistemi

– Görev Bilgisayarı

– Pitot Statik Sistemler

– Servo Kontrol ve Aktüatör Birimleri

– Hava Veri Kayıt Cihazı

– Akılı Batarya Birimleri

– Ataletsel Seyrüsefer Sistemleri

– Ataletsel Ölçüm Sistemi

– Elektrik Güç Kontrol Ünitesi

vb. kritik aksamlar yer alıyor.



Kaynak: www.savunmaveteknoloji.com