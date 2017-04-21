Dünyaya Nâzım’lı mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği
kapsamında Türkiye'ye gelen çocuklarla bir araya geldi. Buluşmada Azerbaycan, Seyşeller, Moldova Gökoğuz ve Türkiye'den katılan çocuklar dans gösterisi yaptı. TRT Çocuk Çoksesli Korosu'nun seslendirdiği 15 Temmuz şarkısının klibine çocuklar Türk ve ülke bayraklarını sallayarak eşlik etti. Erdoğan konuşmasında özetle şöyle dedi:
DAHA GENÇ HİSSEDİYORUM
"Heyecanlıyım, coşkuluyum. Bugün kendimi daha da genç hissediyorum. Sizler adeta bana gençlik iksiri aşılıyorsunuz.
23 Nisan
bizim ve tüm dünya çocukları için bir sevinç, coşku, dayanışma, paylaşma günüdür. Ama bu yıl da dünyanın çeşitli yerlerinde 10 binlerce çocuk 23 Nisan'ı görme imkânı bulamadı. Suriye ve Irak'ta savaşın, Somali ve Afrika'nın çeşitli yerlerinde açlığın pençesinde kıvranan tüm çocuklara buradan selamlarımızı gönderiyorum.
ÇOCUKLAR ÖLMESİN
Bakınız bizim bir şairimiz ne diyor: 'Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yoktur /Şeker bile yiyemez ki kâğıt gibi yanan çocuk/ Çalıyorum kapınızı, teyze, amca bir imza verin/ Çocuklar öldürülmesin/ Şeker de yiyebilsinler.' Evet, çocuklar öldürülmesin. Büyüklerin yol açtığı savaşların faturası çocuklara kesilmesin. Büyüklerin vurdumduymazlığının bedelini minik bedenler ödemesin.
Biz Türkiye olarak bu haksızlığa isyan ederek ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Suriye ve Irak'tan ülkemize gelen, büyük bir bölümü çocuk 3 milyon sığınmacıya kucak açtık. Dünyada bunun başka bir örneği yok.
6 YIL DA 25 MİLYAR DOLAR
6 yıl içinde 25 milyar dolar bunun için yatırım yaptık. Peki dünyadan bir şey geldi mi? Ne yazık ki AB'den gelen 725 milyon dolar, BM Mülteciler Konseyi'nden gelen ne yazık ki 550 milyon dolar.
SİZ DE ÇOCUKLARI UNUT MAYIN
Gelse de gelmese de biz bunu yapacağız. Çünkü biz biliyoruz ki veren el alan elden hayırlıdır. Şair şöyle diyor. 'Çocuk öldü mü güneş simsiyah görünür gözümüze.' 6 yıldır bu insanlarla evimizi ve ekmeğimizi bölüştük, bölüşmeye de devam edeceğiz. Mazlum ve mağdurların yanında yer almaya devam edeceğiz.
Kendi ülkelerinizde geleceğin yöneticisi olacak sizlerden bir ricam var. Lütfen sorumluluk sahibi olduğunuzda bugün sizin yaşınızda olan çocukların dünyanın diğer bölgelerinde hangi şartlarda yaşadığını, savaşlardan açlık ve kuraklık tehlikelerine kadar kötü muameleden küçük yaşta çalıştırılmaya kadar hangi sıkıntılara maruz kaldığını unutmayın.
KAPIMIZ SİZE DAİMA AÇIK
Her ölüm erkendir. Ama çocuk ölümü gerçekten çok erkendir. Biz çocuklar yaşasın istiyoruz. Emin olun siz isterseniz olur. Çocuk masumiyeti karşısında yumuşamayacak hiçbir kalp yoktur. El ele verdiğimizde dünyayı değiştirebiliriz, sizlere güveniyorum. Türkiye'nin kapısının sizlere daima açık olduğunu unutmayın."