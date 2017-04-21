Öldürülen sayısı 29'a yükseldi

Giriş Tarihi: 21.4.2017 13:25 Güncelleme Tarihi: 21.4.2017 13:42
Öldürülen terörist sayısı 29'a yükseldi

’ın Bestler-Dereler bölgesinde devam eden da 3 PKK’lı daha etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 29’a yükseldi.

Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Bestler-Dereler bölgesinde 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda devam eden da bugün 3 bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede son üç gündür devam eden operasyonlarda toplam 29 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde devam eden operasyonda 3 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 29'a yükseldi.

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Öldürülen terörist sayısı 29'a yükseldi
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