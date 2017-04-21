Tunceli Valisi Kaymak açıkladı

Tunceli Valisi Osman Kaymak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 Nisan Salı günü Pülümür ilçesinden havalanan Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) ait "Sikorsky" tipi helikopterin, kalkışından kısa süre süre sonra düşmesi sebebiyle 1 hakim, 7 polis memuru, 1 astsubay ve 3 mürettebatın şehit olduğunu anımsattı.

Helikopterin olumsuz hava koşulları sebebiyle düştüğünü değerlendirdiklerini dile getiren Kaymak, şu bilgileri verdi:

"Helikopterin radar irtibatının kesildiğinin bildirilmesinin ardından İl Jandarma Komutanımız Albay Tekin Aktemur ve İl Emniyet Müdürümüz Doğu Ateş, yanlarına jandarma özel harekat (JÖH) ve polis özel harekat (PÖH) timlerini alarak bölgeye askeri helikopterle intikal ettiler. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kaza yerine iniş yapamayan helikopterimiz, kaza yerine en yakın bölgeye iniş yaptı. Komutanımız Aktemur'un kararlılığı ve personelimizin büyük bir özverisiyle kar yağışı, sis, tipi, soğuk hava gibi olumsuz hava koşullarını hiçe sayarak 3 saat gibi çok kısa bir sürede kaza mahalline ulaşıldı."

Kaymak, zorlu hava şartlarına rağmen kaza bölgesine çok kısa sürede ulaşıldığına vurgu yaparak, "Olay yerine çok kısa sürede ulaşan ekibimiz yarım saat geç kalsaydı bölgede devam eden kar yağışı nedeniyle helikopter belki bulunamayacak ve çalışmalar çok uzayacaktı." ifadesini kullandı.

ADLİ TIP KURUMUNUN İNCELEMESİ

Vali Kaymak, helikopterdeki 12 kişinin kaza anında şehit düştüğünü kaydederek, "Kaza yerinden alınan 12 şehidimize Elazığ Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemede, düşen 'Sikorsky' tipi polis helikopteri zemine çok hızlı çarptığı için içindekilerin kaza anında yaşamını yitirdiği tespit edildi. O nedenle olay yerine yarım saat sonra bile varılsa yaralı bulma ihtimalimiz yoktu." diye konuştu.