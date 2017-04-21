ve 'dan ortak !

AA

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Giriş Tarihi: 21.4.2017 18:44 Güncelleme Tarihi: 21.4.2017 19:01
Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak askeri tatbikat!

Türk ve Silahlı Kuvvetleri, 1-5 Mayıs tarihlerinde Azerbaycan'da ortak gerçekleştirecek.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki askeri iş birliği çerçevesinde yapılacak tatbikata katılacak Türk askerleri Azerbaycan'a geldi.

Tatbikata katılacak birliği, askeri hava limanında 'nin Bakü Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Tuğgeneral Zafer Ocak ve Azerbaycanlı yetkililer törenle karşıladı.

Tatbikatla tecrübe paylaşımı yapılarak, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonun geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Ortak tatbikatta askeri birliklerin yanı sıra zırhlı araçlar, topçu bataryaları, havan topları, uçak ve helikopterler ile hava savunma sistemleri yer alacak ve atışlar gerçekleştirilecek.

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Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak askeri tatbikat!
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