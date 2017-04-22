25 günde 3 kıta 5 zirve...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mayıs ayında yoğun bir diplomasi trafiğine girecek. Dünya liderleri ile bir araya gelecek olan Erdoğan, bu kapsamda sırasıyla Hindistan, Rusya, Çin, ABD ve Brüksel'de temaslarda bulunacak.Tayyip Erdoğan, öncelikle 30 Nisan'da "Türkiye-Hindistan İş Forumu"na katılacak. Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk kez Hindistan'a gidecek Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Hindistan Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hamid Ansari, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesi bekleniyor. Görüşmelerde terörizmle mücadele, ekonomik ve ticari iş birliğinin artırılması, FETÖ'nün Hindistan'daki yapılanması, Hindistan'ın Nükleer Tedarikçiler Grubu (NSG) üyeliğine yönelik destek araması gibi konuların gündeme gelmesi öngörülüyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Mayıs'ta Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek. Görüşmede öncelikle Suriye ve de ekonomik ilişkiler masaya yatırılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan 14-15 Mayıs'ta da Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek "Kuşak ve Yol" forumuna katılacak. Söz konusu zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Putin, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve Endonezya Devlet Başkanı Jokovi Widodo'nun da aralarında bulunduğu 28 ülke lideri katılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin ziyaretinin hemen sonrasında 16-17 Mayıs tarihlerinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek. Trump, 16 Nisan halkoylaması sonrasında Erdoğan'ı arayarak tebrik etmiş, "Dostluğumuzu önemsiyorum, beraber yapacağımız birçok önemli iş var" ifadelerini kullanmıştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesinin ardından 25 Mayıs'ta Brüksel'de yeni NATO karargâhının açılışı dolaysıyla yapılacak liderler zirvesine katılacak. Zirve, göreve gelmeden önce NATO'ya "eskimiş" diyen ve ittifakın Avrupalı müttefiklerinin savunma harcamalarını artırmasını isteyen ABD Başkanı Donald Trump ile diğer liderlerin bir araya geleceği ilk uluslararası toplantı olma özelliğini de taşıyor.Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da, Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Mayıs'ta Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geleceklerini açıkladı. Sputnik'e konuşan Dimitri Peskov, Putin ve Erdoğan'ın Suriye'deki gelişmeler üzerinde özellikle duracaklarını söyledi. İki lider en son 10 Mart'ta Moskova'da görüşmüştü.Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk kez Hindistan'a gidecek Erdoğan, "Türkiye-Hindistan İş Formu'na katılacak. Erdoğan'ın Hindistan Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesi bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin ile bir araya gelecek.ABD'yi ziyaret edecek Erdoğan, Başkan Donald Trump İle bir araya gelecek.Pekin'de düzenlenecek "Kuşak ve Yol" forumuna katılacak. Zirveye, Putin, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif Ve Endonezya Devlet Başkanı Jokovi Widodo'nun da aralarında bulunduğu 28 ülke lideri katılacakBrüksel'de yeni NATO karargahının açılışı dolayısıyla yapılacak liderler zirvesine katılacak. Erdoğan'ın zirve sırasında bazı liderlerle ikili görüşmelerde bulunması da bekleniyor.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Türkiye-Orta Amerika Engetrasyon Sistemi (SICA) ile Latin Amerika ve Karayipler Topluluğu (CELAC) heyet başkanlarını kabul etti. Erdoğan dün ilk olarak Kısıklı'daki konutundan çıkarak Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'ne geçti. Erdoğan burada cuma namazını kıldı. Namaz sonrası da camide yaklaşık bir saat boyunca vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Mabeyn Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada, Türkiye- Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) ile Latin Amerika ve Karayipler Topluluğu (CELAC) ülkeleri heyet başkanlarını kabul etti. Saat 15.40'ta başlayıp 1.5 saat süren kabul basına kapalı olarak gerçekleştirildi.