, 'ün törenine katıldı

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 22.4.2017 15:32 Güncelleme Tarihi: 22.4.2017 16:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdurrahman Külünk'ün cenaze törenine katıldı

AK Parti İstanbul Milletvekili 'ün amcası için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'nde namazı kılındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili 'ün 97 yaşında vefat eden amcası için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'nde düzenlenen törenine katıldı.

Erdoğan, cenaze törenine katılmak amacıyla Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'ne geldi.

Burada öğle namazını kılan Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün vefat eden amcası Abdurrahman Külünk'ün cenaze törenine katıldı.

Erdoğan, camide, AK Parti Milletvekili Metin Külünk, Abdurrahman Külünk'ün oğulları Metin, Hasan ve Cahit Külünk'e taziyelerini iletti.

Kılınan cenaze namazının ardından , tabuta omuz verdi.

Abdurrahman Külünk'ün cenazesinin, Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Karacaahmet Mezarlığı'na geçerek, annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdurrahman Külünk'ün cenaze törenine katıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz