Kulp'ta çatışma: 3 yaralı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 asker yaralandı.

Kulp kırsalında faaliyet yürüten, aralarında elebaşıların da bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü üyeleri ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla dün başlatılan operasyon devam ediyor.

Operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker yaralandı.

Yaralı askerler, helikopterle Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

PKK'ya yönelik operasyonun sürdüğü Yeşilköy, Tepecik, İslamköy, Dolun, Yaylak, Ağaçkorur ve Alaca köylerinde önceki gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Çatışmada yaralanan asker şehit oldu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çıkan çatışmada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 asker yapılan tüm müdahalelere şehit olurken, 2 askerin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Kulp ilçesine bağlı 8 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından bölgede operasyon başlatıldı. İki gün önce başlatılan operasyonda arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik kuvvetleri ile teröristler arasında akşam saatlerinde çatışma çıktı. Çatışmada ağır yaralanan ve helikopterle Diyarbakır'a kaldırılan 3 askerden 1'i yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı 2 askerin tedavisi devam ederken, bölgede teröristlerle güvenlik kuvvetleri arasındaki çatışmanın devam ettiği belirtildi.