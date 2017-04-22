Maarif Vakfı 31 bin öğrenciyi FETÖ’den kurtardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın talimatıyla
kurulan Türkiye Maarif
Vakfı (TMV) yurtdışında
31 binden fazla
öğrenciyi FETÖ
yuvalarından kurtardı.
Türkiye'nin eğitim alanında
saygın, güvenilir ve yüksek
kalitede uluslararası yüzü
olması amacıyla geçen yıl faaliyetlerine
başlayan TMV,
sadece 5 ayda 18 ülkede
FETÖ'ye ait toplam 102 okulu
devraldı. Bu okullarda toplam
31 bin 456 öğrenci okuyordu.
İŞTE O ÜLKELER...
İşte Ekim 2016-Mart 2017 arasında mutabakat sağlanan ülkeler ve okul sayıları:
Gine:
5 okul, 2 yurt
Somali:
2 okul, 2 yurt
Nijer:
5 okul, 6 yurt
Suriye-Cerablus:
2 okul
Senegal:
14 okul
Moritanya:
4 okul
Çad
: 2 okul
Gabon
: 1 okul
Sao Tome:
1 okul
Burkina Faso:
1 okul
Pakistan:
28 okul
Afganistan:
16 okul
Etiyopya
: 5 okul
Cibuti
: 1 okul
Demokratik Kongo
: 1 okul
Sudan
: 2 okul
Tayland
: 1 okul
Avustralya
: 1 okul.
HALEN 600 OKULU VAR
Vakfın çalışmalanı kapsamında, Azerbaycan, Kosova, Somali, Özbekistan ülkedeki FETÖ okulları
nı kapattı. Irak'taki 37 okulun yönetimi tamamen değiştirildi. Kuzey Irak'taki tüm okullar Eğitim Bakanlığı'na devredildi. Tacikistan ve Yakutistan'daki okullar da devlete geçti. ABD'de ise 3 okulun vergi problemleri nedeniyle sözleşmesi yenilenmedi. FETÖ'nün hâlâ 5 kıtada 100'den fazla ülkede 600'e yakın okulu bulunuyor.
AVRUPA GÖZ YUMUYOR
Avrupa ülkelerinde ise FETÖ okullarına göz yumuluyor. Örgütün, başta Almanya olmak üzere Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre gibi toplam 35 Avrupa ülkesinde 175 eğitim kurumu bulunuyor. Bunların bir kısmı kültür merkezi ve dil okulu olarak faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin tüm diplomatik girişimlerine rağmen bugüne kadar Avrupa'da FETÖ okulunu kapatan hiçbir ülke olmadı.