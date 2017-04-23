Sözcü'nün manşeti yine yalan çıktı

İstanbul Kartal'da 'hayır' oylarını 'evet'e çevirmek isteyen AK Parti'lilerin CHP'lilere saldırdığını öne sürülen Sözcü'nün 'Referandum Gazileri' başlıklı haberinin yalan olduğu ortaya çıktı. Olayın CHP provokasyonu olduğu anlaşıldı. 16 Nisan referandumunda İstanbul Kartal'daki 2073 nolu sandıkta, 359 oy kullanıldı. Bunların 353'ü kabul edilirken, 6 oy geçersiz sayıldı. Ancak sandıktaki oy sayımı sürerken, CHP'li bir gözlemcinin "Bu oy pusulasındaki 'evet' yeteri kadar belirgin değil, geçersiz" ifadesini kullanması üzerine AK Parti sandık görevlisi İsa Arslan itiraz etti. Arslan, talebe "Geçersiz sayılan oyu görmek istiyorum" diyerek karşı çıktı. Tartışmaya konu olan oy pusulası Arslan'a gösterilmeyince olay arbedeye dönüştü. Bu sırada sandık başında CHP gözlemcisi olarak bulunan yeşil kazaklı bir kişi, AK Parti'lilerin üzerine sandalye atmaya çalıştı.

ASIL ŞİKAYETÇİ BİZİZ

Arslan yaşananları şöyle anlattı: "O sırada yine CHP adına gözlemcilik yapan ve basındaki haberlerden adının Melisa Mey olduğunu öğrendiğimiz hanımefendi, CHP'li gözlemcinin bize atmaya çalıştığı sandalyenin çarpmasıyla kazayla kafasından yaralandı. Aslında CHP'li gözlemci, bizim arkadaşlarımıza sandalye ile vurmak isterken kendi arkadaşına vurdu. Olay sırasında CHP'li üyelerin attıklarıyla ben de ayağımdan yaralandım, başka bir arkadaşımızın da ayağında kırıklar oluştu. Rapor aldık, şikayetçi olduk. Asıl mağdur biziz."

ALÇAK PROVOKASYON

Sözcü gazetesinin dün birinci sayfasında 'Referandum Gazileri' başlığıyla verilen haberde, sandık başında AK Parti'lilerin saldırısı sonucu boynunun kırıldığı öne sürülen Melisa Yet'in ve CHP'li Barış Yarkadaş'ın fotoğrafına yer verildi. Haberde, sandık başında gözlemci olan Melisa Yet'in bir 'Cumhuriyet kadını' olarak saldırıya uğradığı havası verilmeye çalışılıyordu. - Star