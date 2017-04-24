Bozdağ'dan suikast ile tehdit eden Fransız'a: Alçağın biri

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Fransa hukukuna göre orada suç duyurunda bulunma ve Türkiye'de şuç duyurusunda bulunabilir. Kanunlarımız buna da izin veriyor.Suç duyurusu üzerinde bir değerlendirmeyi savcılıklar yapacaktır. Ama burada ilginç olan bu işin hukuksal boyutu değil, burada Türkiye'nin dışında bazı ülkelerin bazı siyaset bilimcileri ve siyasetçilerin sayın Cumhurbaşkanımıza olan kin nefret ve düşmanlığının nasıl bir zirveye yükseldiğini gösteriyor. Bu son derece önemli."dedi.

"ALÇAĞIN BİRİ"

Bozdağ, "Bir ülkenin Cumhurbaşkanına karşı suikast yapılmalı diye açıklama yapıyor alçağın biri bu açıklamayı da televizyon veriyor ve insanlar canlı yayında bunu seyrediyor, buna programı yapanda müdahale etmiyor. Orada müdahale etmiyor Fransa'da da kimse sen nasıl olurda böyle bir şey yaparsın demiyor ama Türkiye'deki tepkilerden sonra belli bir noktaya geliyor. Bu şunu gösteriyor ben buradan aziz milletimize seslenmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye için ne kadar kıymetli biri olduğunu, korunması ve değer verilmesi gereken biri olduğunu gösteriyor."dedi.

Bozdağ şöyle konuştu:

"Önlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızı engel görüyorlar. Bende buradan şunu söylüyorum. Onların hepsinin gücü Sayın Cumhurbaşkanımızı bulunduğu yerden indirmeye onun ömrünü sonlandırmaya yetmez. Rabbimin verdiği ömrü ondan başka alacak kimse yoktur. Allah'ın izni olmadığı sürece yenemez öldüremez zarar veremez Allah korumazsa etrafında dünya kadar koruma ordusu olsa bile , ben Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize insanlığa herkese yaptığı hizmet ortadadır. Milletimizin mazlum milletlerin ,mazlum insanların, sadece müslüman değil diğer dinlere mensup mazlumların da nasıl dualar ettiğini biz biliyoruz. Bu dualar geldiği sürece hangi ülke hangi TV hangi siyasetçi kim ne yaparsa yapsın boştur. Netice alamazlar."dedi.