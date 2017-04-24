CHP'de ilk isyan bayrağını o vekil açtı: Bu yönetimle gitmez

Siyasi hayatı boyunca hiçbir seçimi kazanamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğundan vazgeçmiyor. Alınan seçim sonuçları nedeniyle kızgın olan partililer ise Kılıçdaroğlu artık istemiyor.

Referandum gecesi partisinin genel merkezinde yuhalanan Kılıçdaroğlu'na karşı ilk isyan bayrağı açıldı.

"BU YÖNETİMLE GİTMEZ"

Yavuz Oğhan'a konuşan CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, "Ben kendi düşüncemi söylüyorum bu yönetimle gitmez, bu yönetimle gitmediğini zaten kendileri de, toplum da biliyor. AK Parti, CHP'yi kontrollü bir muhalefet olarak tutmaya çalışıyor. Emekçileri ve halkı sahiplenecek bir parti gerekiyor, o da CHP. CHP'ye güvenmek gerekiyor" dedi.

"BU KADROLARLA İŞ ARTIK YÜRÜMÜYOR"

CHP'li vekil, şöyle devam etti; "Toplumda herkesi toparlayacak bir CHP gerekiyor, bir sol parti gerekiyor. Ve bunları cesaretle söyleyecek, toplumun arkasında güçlü bir birikim sağlayacak ve herkesin anlayışını güçlendirebilecek bir yönetim anlayışı gerekiyor. Bugünkü kadrolarla bu iş yürümüyor görünen o.

"KORKAK BİR SİYASET İÇERİSİNDEYİZ"

Mesela 'Sine-i millete dönelim mi, dönmeyelim mi' tartışması gündeme getirildi, birisi dönelim diyor, diğeri hayır diyor. Cesaretten önce bir kararlılık gerekiyor. Önce karar vermeniz gerekiyor. Şimdiye kadar gördüğüm o ki, biz korkak bir siyasetin içerisindeyiz..CHP içerisinde kan değişimi gerekiyor"